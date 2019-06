ERC i els Comuns escenifiquen el pacte de govern a Tarragona, que inclou totes les demandes de la CUP

El cartipàs municipal es dividirà en sis gran àrees i Carla Aguilar coordinarà la de Ciutadania

Actualitzada 14/06/2019 a les 19:42

El nou cartipas municipal

Àrea de Presidència

Imatge i comunicació interna

Jocs del Mediterrani 2018

Ciutat intel·ligent

Pla Estratègic 2022

Cultura

Festes

Relacions amb el Síndic de Greuges

Subàrees de presidència

Patrimoni històric-artístic

Tarraco Viva

Protocol i relacions institucionals

Projecte Banc d'Espanya

Consell de Districtes

Àrea de Territori i Sostenibilitat

Urbanisme

Llicències, comunicacions i disciplina urbanística

Espais Públics

Coordinació de plans integrals

Patrimoni municipal

Domini públic i mobilitat

Medi Ambient

Neteja

Subàrees de Territori i sostenibilitat

Seguretat ciutadana

Protecció civil

Àrea de Serveis Generals i Govern Obert

Serveis econòmics

Serveis pressupostaris de comptabilitat i fiscallització

Tresoreria i gestió d'ingressos

Ordenació corporativa i administrativa

Coordinació amb empreses municipals i organisme autònoms

Assessoria jurídica

Arxius Municipals amb excepció d'arxiu històric

Expedients de responsabilitat patrimonial

Serveis centrals

Gestió de personal

Prevenció de riscos laborals

Formació de personal

Xarxa de telecentres

Subàrees de Serveis Generals i Govern Obert

Contractació

Compres i subvencions

Transparència, accés a la informació i govern obert

Àrea de Ciutadania

Serveis socials

Participaciño ciutadana

Centres cívis

Salut Pública

Benestar animal

Feminismes i LGTBIQ+

Capacitats diverses

Llars de jubilats

Associacions de jubilats

Consell de la Gent Gran

Subàrees de Ciutadania

Cases regionals

Joventut

Ajust socials

Cooperació

Voluntariat

Habitatge

Nova ciutadania

Àrea de Desenvolupament Econòmic

Patronat municipal de Turisme

Marca de ciutat

Ciutats patrimoni de la Humanitat

Desenvolupament econòmic

Europa Direct

Tarragona Open Future

Comerç

Subàrees de Desenvolupament econòmic

Mercats

Fires

Consum

Esports

Àrea d'Educació

Normalització lingüística

Infància

Educació

Universitats

Ocupació

Memòria Històrica

MÉS INFORMACIÓ El programa de Comuns i ERC preveu acabar amb el Pla de la Budellera i instaurar comissaries de districte

El final de l'etapa de Josep Fèlix Ballesteros a l'alcaldia de Tarragona ha començat a fer-se evident aquest divendres a la tarda amb la presentació de l'acord programàtic del pacte de govern entre ERC i En Comú Podem que donarà l'alcaldia a Pau Ricomà.Davant les escales de l'Antiga Audiència, Ricomà i la cap de llista d'ECP, Carla Aguilar, han escenificat l'acord i la bona sintonia que han assolit les dues formacions. Acompanyats de la totalitat dels consellers que inclou el pacte i que es repartiran les àrees en el nou cartipàs municipal.Els nou regidors es distribueixen les sis grans àrees de treball en què s'han dividit els diferents àmbits municipals. Amb tot, i així ho explicava Ricomà, «està obert a modificacions per ampliar-lo». Aquesta ampliació seria la incorporació al govern municipal de les dues conselleres de la CUP. De tota manera, Aguilar ja deixava clar que respectaven els processos interns de la formació anticapitalista per a prendre qualsevol decisió. Per si de cas, només presentar l'acord programàtic, Pau Ricomà ja va deixar clar que en aquest s'inclou les cinc «condicions» que la CUP va establir per a donar suport a un canvi de govern municipal.Pel que fa al programa de govern, Aguilar destacava que l'Ajuntament de Tarragona serà més participatiu, amb la creació dels consells de districte, i més feminista. Els dos caps de llista van destacar la necessitat de reformular el model urbanístic de la ciutat i també anunciaven que la seva primera tasca seria la de «saber com està exactament l'Ajuntament». Això representa «evidentment» realitzar auditories econòmiques a totes les àrees.Ricomà i Aguilar presentaven l'acord, «assumint la gran responsabilitat que això comporta» i amb la il·lusió d'acomplir «al canvi que els ciutadans han reclamat per a la gestió municipal».