Trenquen el vidre de l'aparador i s'enduen diverses sabates d'un establiment de la Part Alta

Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per identificar, localitzar i detenir els autors dels fets

Actualitzada 14/06/2019 a les 12:55

Robatori amb força, la matinada d'aquest divendres 14 de juny, en una sabateria de Tarragona. Un grup de persones han trencat el vidre de l'aparador de la botiga i s'han endut diversos parells de sabates, segons ha denunciat el propietari de l'establiment als Mossos d'Esquadra. El cos de la policia autonòmica ha obert una investigació per tal d'esclarir els fets i detenir-ne els autors.Els fets han passat durant la matinada d'aquest divendres en una sabateria situada al carrer Sant Fructuós -conegut com a Bocacalle- a la Part Alta. Diverses persones haurien trencat el vidre de l'aparador de l'establiment i s'haurien endut diverses sabates. Posteriorment han fugit del lloc.La primera persona que s'ha trobat amb aquesta situació ha estat un vigilant de la plaça de la Font, que ha avisat a la Guàrdia Urbana de Tarragona que una sabateria presentava els vidres de l'aparador trencats. Fins al lloc s'hi ha desplaçat una patrulla del cos municipal. Els efectius han procedit a precintar la zona, mentre una treballadora d'un establiment proper ha trucat al propietari per informar-lo del succés.En arribar al comerç, el propietari ha pogut comprovar els fets i ha procedit a fer inventari del material que li faltava. Durant el matí ha interposat una denúncia als Mossos d'Esquadra, a qui ha informat que els lladres s'haurien endut diversos parells de sabates. La policia autonòmica ha obert una investigació per identificar, localitzat i detenir els autors d'aquest robatori amb força.