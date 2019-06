Juárez exposarà els 'mals' de la sanitat davant del Parlament

El president de la CET diu que «defensaré totes les nostres reivindicacions en la Comissió de Salut»

Actualitzada 14/06/2019 a les 10:40

Ángel Juárez, president de la Coordinadora d’Entitats de Tarragona (CET) i impulsor de la plataforma de defensa de la salut pública, exposarà «les reivindicacions del territori» en el decurs d’una sessió informativa de la Comissió de Salut del Parlament de Catalunya. La intervenció ha estat aprovada i només resta fixar el calendari. Juárez va manifestar a aquesta redacció que «aniré per explicar, de manera contundent, que la nostra sanitat ha de millorar i, també, a dir que estem cansats de promeses que mai arriben».Juárez va recordar que «la plataforma, en la qual estan integrats parlamentaris de diferents partits polítics, va demanar la compareixença mitjançant la CET, després que, fa un temps, vam demanar un estudi relacionat amb la utilització del PET i la derivació de malalts tarragonins a Barcelona que no van acceptar». Juárez va assegurar que «comencem a estar canssat que la Generalitat sempre doni la mateixa resposta a les nostres peticions». La plataforma reclama «la reducció de les llistes d’espera i, si cal, que l’administració posi més diners per aconseguir-ho, perquè no es pot anar en detriment d’un servei tan important per al ciutadà com és la nostra salut». «Començaré a creure que els nostres mandataris polítics lluiten per un país més lliure i fort quan treballin a favor dels drets dels usuaris de la sanitat, i això ho penso dir en la Comissió de Salut». «És preocupant la situació que hi ha en hospitals i en caps com els de la Granja i la Canonja per causa de la manca del personal sanitari suficient», va dir el president de la CET, per remarcar que «els treballadors d’aquest sector també tenen dret a fer vacances». «Si cal posar més diners, s’ha de fer, ja que es tracta d’un servei del tot prioritari», va indicar.Juárez, qui precisament aquests dies està ingressat en un hospital de Tarragona, va comentar que «tot el que diem ho estic vivint en primera persona». Un cas «greu» és el de «les ambulàncies que fan trasllats a centres assistencials, que poden trigar hores a anar a recollir-te», va explicar.Juárez també va dir que, amb l’arribada de l’estiu, «no es poden tancar llits als nostres hospitals». «Aquest any seran dues plantes a l’Hospital Joan XXIII, quan el nostre territori és receptor de milers de turistes», va dir.