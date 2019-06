Els rotaris tarragonins constitueixen el nou club Amistat Hispano Marroquí

Raül Font afirma que «el nostre repte es que hi hagi un club a les Terres de l’Ebre» i destaca que en les nostres comarques «n’hi ha nou»

Actualitzada 14/06/2019 a les 14:58

«Volem augmentar els clubs»

El Rotary Club Amistat Hispano Marroquí de Tarragona es va fer oficial el passat dimecres, amb la recepció de la Carta Constitutiva en un acte al qual van assistir el governador del Districte 2202, Eduardo Cuello, qui va actuar de padrí, i la presidenta fundadora Saloua Bichri, cónsul del Marroc a Tarragona. Aquesta setmana també s’ha constituït el Rotary Club Baix Penedès, amb seu a Calafell. El president del Comitè d’Extensió del Rotary Club Tarragona, Raül Font, va informar a aquesta redacció que, amb aquest, ja són tres els clubs rotaris de la ciutat.Font va comentar que el Districte 2202 «equival gairebé la província romana de la Tarraconense, ja que abasta Catalunya, Aragó, Navarra, la Rioja, Euskadi i Cantàbria». A les comarques tarragonines el Rotary Club Internacional disposa de tres clubs a la ciutat de Tarragona i un a les de Reus, Valls, Cambrils, Salou, Mont-roig i Calafell. «Un dels reptes que tinc com a responsable del nostre creixement és que hi hagi un club a les Terres de l’Ebre», va dir. «Al Districte 2202 n’hi ha 73 clubs, dels quals més d’una cinquantena, a Catalunya», va subratllar.Font va explicar que, entre els objectius principals pels quals treballen els clubs rotaris «està fomentar l’amistat, els intercanvis comercials i empresarials, la solidaritat i el foment de la pau arreu del món». En aquest context, Font va posar com a exemple que el Rotary Club Internacional «destina tots els anys prop de 150 milions de dòlars a la lluita per l’erradicació de la poliomielitis i l’OMS (Organització Mundial per a la Salut) té un delegat nostre». Font també va remarcar que el Club Rotary Internacional «té un seient propi a les Nacions Unides i actualment compta amb més d’1,2 milions de socis».Font va afirmar que, en els darrers anys, «el nombre de socis es va estancar, i per això treballem per augmentar el nombre de clubs». El representant del Club Rotary de Tarragona va dir que «la nostra intenció és generar novetats, noves fórmules, i la creació del Rotary Club Amistat Hispano Marroquí de Tarragona pot aportar resultats molt fructífers, especialment a la nostra ciutat, on està el consolat del Marroc que presideix Saloua Bichri». Font va subratllar que «el precedent el trobem a Barcelona, on existeix el Rotary Club Amistat Xinès Català».Raül Font va explicar que «la normativa internacional estableix que per poder fer un nou club cal disposar un mínim de vint socis i en el que s’ha constituït aquesta setmana ja tenim una llista d’espera de quinze persones i el Club Rotary Tarragona té 52 socis». Font va recordar que, entre altres activitats, «tots els anys organitzem un concert solidari, conjuntament amb el Conservatori de Tarragona, i els diners recaptats els destinem a diverses ONG’s de la ciutat». «També –va afegir–, al setembre de cada any imparell celebrem un concurs de pintura ràpida per a reunir fons».L’entitat es va fundar a Chicago el 1905 i va ser la primera organització mundial de clubs dedicada al servei voluntari. La iniciativa va partir de l’advocat Paul Harris. La seu central es troba a la ciutat d’Illinois (USA).