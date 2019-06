Els dos partits acorden llibertat de vot en les «qüestions d’identitat nacional» i convertiran el Banc d’Espanya en un Centre Cultural i Cívic

Comuns i Esquerra han establert un acord programàtic de 13 punts als quals es comprometen per igual les dues formacions. Això obliga, en alguns casos, a establir compromisos molt genèrics, però allí on hi ha un acord total, la concreció és molt major.Així, s'estableix el compromís en defensa de la convivència, la pluralitat democràtica, els valors republicans, les llibertats civils i democràtiques i la memòria històrica. Es tracta de conceptes molt amplis sobre els quals no s'estableix una especial concreció. Això sí, deixen clar que, tenint en compte que són forces polítiques que representen «sensibilitats diferents», es donen llibertat de vot «en aquelles qüestions relacionades amb la identitat nacional o organització territorial de l'estat».Sí que concreten en la creació dels Consells de Districte com a òrgans estables de participació ciutadana i pas previ a l'establiment d'un sistema de pressupostos participatius. Amb tot, aquests pressupostos participatius quedaran limitats a l'1% del total de la inversió municipal.L'acord programàtic estableix també el desenvolupament d'un pla estratègic cultural i un pla de biblioteques «digne». La cultura als barris i la dinamització del comerç local amb activitats al carrer també es preveu en l'acord. En l'àmbit del patrimoni històric, la proposta és realitzar una anàlisi exhaustiva que permeti «fer la diagnosi de les necessitats de restauració i manteniment», que hi hagi.Pel que fa al projecte del Banc d'Espanya, el nou equip de govern fa una aposta diferent de la d'un espai de divulgació científica. L'acord estableix convertir l'edifici en un Centre cultural i Cívic la Rambla. Per a discutir en una comissió de seguiment es deixen temes que cal «discutir» com ara el futur del Fortí de la Reina, l'edifici de la Plaça Imperial Tarraco, la Tabacalera i de quina manera s'incideix en d'altres que no són de titularitat municipal, com el preventori de la Savinosa o la Ciutat de Repòs i de Vacances.Com que al nou equip de govern li correspondrà la liquidació de comptes dels Jocs Mediterranis del 2018, l'acord preveu realitzar una auditoria d'aquests, «i fer públics els comptes dels Jocs». En aquest sentit, les dues formacions consideren necessari fer el seguiment del compliment de contractes externalitzats «i estudiar la viabilitat de la remunicipalització de contractes com el de la brossa o la brigada municipal».Un altre dels punts de l'acord programàtic estableix el que denominen com a «revolució verda». Això inclou la progressiva incorporació d'autobusos urbans híbrids o elèctrics, l'augment de punts de recàrrega de vehicles elèctrics i la realització d'un estudi independent sobre la qualitat de l'aire.D'altra banda, el polítiques d'habitatge, s'estableix un increment de l'IBI als pisos buits dels «grans tenidors», la qual cosa afectarà especialment les entitats bancàries i també s'inclou, tot i que sense concretar com s'executarà, que es destini el 30% dels pisos d'obra nova a habitatge social.Un altre aspecte programàtic destacat és el relatiu a la planificació i gestió urbanística. En aquest sentit, s'estableixen tres grans prioritats: la rehabilitació dels habitatges, la cohesió de les diferents zones de la ciutat i la preservació dels espais amb m´s valor natural i paisatgístic.D'aquesta manera, i concretant, s'estableix que es modifiqui el POUM «per tal de preservar l'Anella Verda i acabar amb el pla de la Budellera». Es fa esment especial al Barri del Port, que es vol que rebi la consideració d'Àrea de Conservació i Rehabilitació. Finalment també es preveu apostar per un model de policia de proximitat «prioritzant la intervenció i la presència al carrer, la creació d'agents cívics i la instauració de comissaries de Districte».