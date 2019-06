Junts per Tarragona decideix per unanimitat investir Pau Ricomà

La formació liderada per Dídac Nadal pressionarà perquè l’Ajuntament llueixi simbologia independentista i fixa onze punts d’acord en polítiques socials, ambientals i de seguretat

Actualitzada 14/06/2019 a les 09:58

Llaços grocs i Budellera

Un equip inexpert

Els 10 compromisos que ha reclamat Junts per Tarragona

Pau Ricomà (ERC) es va assegurar ahir la seva investidura i es convertirà, gairebé amb tota probabilitat, en el nou alcalde de Tarragona aquest dissabte 15 de juny. El candidat de Junts per Tarragona, Dídac Nadal, va anunciar ahir al vespre que la seva formació votarà a favor de Ricomà. Reunits a la seva seu de l’avinguda Rovira i Virgili, 46 associats van votar per unanimitat a favor del republicà. Amb els vots d’En Comú Podem i la CUP a la butxaca, els suports dels tres regidors de Junts per Tarragona eren els últims que necessitava ERC per, 80 anys després, tornar a governar la capital de la província.«Durant mesos hem demanat un canvi i que, aquest, havia de ser radical i profund. Aquest canvi no és el que proposàvem inicialment, però és un canvi, quan menys de cara», assenyalava ahir Nadal. El candidat de Junts per Tarragona va explicar que Josep Fèlix Ballesteros va oferir-li regidories per entrar en un govern del PSC. «Vam repetir fins a la sacietat que en cap cas valoraríem cadires i és el que el PSC ens oferia», destacava ahir el candidat de Junts per Tarragona.La formació conservadora ha negociat 11 punts del programa de la seva llista a canvi de votar Ricomà aquest dissabte al plenari de la plaça de la Font. Ricomà i Nadal han acordat un pla de xoc i millora de l’espai públic, la creació d’una policia de barri, incrementar els pressupostos participatius i un pla per millorar els equipaments culturals. Els dos partits independentistes han arribat a un acord per fer de Tarragona «un referent» en la lluita contra el masclisme, aprovar subvencions per la rehabilitació d’edificis, dinamitzar el comerç de proximitat amb el projecte de l’Illa Corsini, crear «bosses» de lloguer social i per a estudiants i un pla per la millora i la protecció de l’Anella Verda.La simbologia independentista i el projecte urbanístic de la Budellera seran, previsiblement, alguns dels punts de conflicte del futur govern d’ERC. Nadal va citar ahir a Ricomà que la setmana passada va aclarir que no hi hauria simbologia a favor del presos polítics.«És un tema que hem de revertir i deixar les coses al seu lloc. Si Colau es pot permetre el luxe de tenir simbologia i que no passi res s’hauria de valorar com som capaços de resoldre-ho», va voler deixar clar ahir Nadal.El número 1 de Junts per Tarragona va descartar «obrir el meló» de la Budellera i modificar el POUM. ERC, els comuns i la CUP comparteixen la seva voluntat de frenar el projecte. «Ni he inventat la budellera ni m’agrada, però no participaré en modificacions del POUM perquè entenc que qualsevol alcalde, també Ricomà, haurà de respondre a la pregunta de per on creixerà la ciutat els propers 20 anys i l’únic instrument per fer-ho és un POUM», va afirmar.Nadal no descarta entrar en un futur govern amb Ricomà. A Nadal li preocupa «certa manca d’experiència» en l’equip d’ERC i s’obre a entrar el govern «si fos necessari pel bon fi de la ciutat». Argumenta que ell tampoc té experiència de govern, però sí «molta» en l’àmbit de l’administració local. De moment, això sí, rebutja de ple entrar en un govern amb ERC, ECP i la CUP. «No és un espai on estiguem extremadament còmodes», reconeixia Nadal, que no va voler revelar el contingut de les negociacions amb PSC. «No veig la ciutat en unes condicions adequades, els col·lectius i les associacions no estan satisfetes amb les polítiques d’aquests anys, sobretot de l’últim mandat que ha estat especialment dur», insistia. Sobre la investigació de Ballesteros pel cas Inipro, Nadal va admetre que la interlocutòria de processament «és suficientment greu perquè s’hagi tingut en compte». Demà a les 12 hores es confirmarà si Tarragona té un alcalde independentista.1. Pla de Xoc de millora de l’espai públic i modernització del contracte de neteja.2. Creació de la Policia de barri.3. Increment dels pressupostos participatius.4. Cohesió de la ciutat, tant físicament com socialment.5. Millora, conservació i ampliació dels equipaments culturals i espais històrics.6. Convertir Tarragona en un referent amb la lluita contra la violència masclista amb l’ampliació dels serveis especialitzats.7. Subvencions municipals per rehabilitar i fer accessibles els habitatges.8. Dinamització i suport al comerç de proximitat; i redacció i execució del projecte Illa Corsini.9. Increment de la inversió destinada a l’esport base.10. Pla de Millora, Adequació i Protecció de l’Anella Verda.11. Que Tarragona estigui alienada amb el context nacional que viu Catalunya.