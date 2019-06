Vuit artistes intervindran en diferents centres de transformació elèctrica a Tarragona

La iniciativa s’emmarca en el projecte ‘Murs que Parlen’

Actualitzada 12/06/2019 a les 19:43

El projecte Ciutat Transformadora promogut per les conselleries de Joventut, Neteja Pública i Medi Ambient de l'Ajuntament de Tarragona i l'associació tarragonina Polígon Cultural donarà continuïtat al programa municipal Murs que Parlen, iniciat el 2008.Vuit artistes han estat escollits per intervenir amb obres artístiques a diferents centres de transformació elèctrica d’Endesa repartides pel territori, revertint el seu impacte estètic en els espais públics i generant una reflexió al voltant de la ciutat. La temàtica de les seves obres es basarà en una reflexió sobre algun dels objectius de l'agenda de desenvolupament sostenible 2030 de les Nacions Unides.Les actuacions es faran en dues fases, la primera s’està desenvolupant del 10 al 16 de juny i la segona del 24 a 30 de juny de 2019. Les zones de la ciutat on s’intervindrà són Parc Riu Clar, Tarragona Centre, Llevant, Sant Pere i Sant Pau, Sant Salvador i La Móra.