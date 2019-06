«Volem que la ciutat de Tarragona sigui poesia, almenys durant uns dies»

Del 13 al 16 de juny la ciutat de Tarragona celebra el primer festival de poesia Poetitza’t, amb activitats adreçades a tots els públics

Actualitzada 11/06/2019 a les 19:43

—S’estaven publicitant una sèrie d’actes que organitzava l’Ajuntament, i l’Òscar va tuitejar preguntant ‘I si organitzem un festival?’. Jo m’hi vaig afegir, també la Biblioteca de Tarragona, i a poc a poc s’hi van anar sumant més persones fins que un dia vam decidir quedar i parlar-ne. La poesia, que sempre ha estat una mica abandonada, sembla que ara està vivint un petit ressorgiment a molts llocs, i era el moment de fer-ho aquí també.—Els organitzadors d’aquesta primera edició som les llibreries La Capona i Adserà, l’Escola de Lletres i les Biblioteques de Tarragona i Torreforta. Com a col·laboradors, tenim l’Ajuntament, la Casa de les Lletres, Òmnium Cultural del Tarragonès, l’Editorial Barcanova, l’INS Pere Martell, la Xarangueta Els Guirigalls, el Bar Doce Topos i la Colla Jove Xiquets de Tarragona.—Nosaltres pensem que la poesia amara la vida. Trobem que no se li dona la importància que té, en el sentit que forma part de tot: les emocions, el pensament, la vida en definitiva. Això és el que volem transmetre a través de la poesia i dels poetes, volem que Tarragona sigui poesia, almenys durant uns dies.—El matí del diumenge farem un recorregut des de la Catedral de Tarragona fins al Serrallo i ens anirem aturant per escoltar recitar poesia. Volem convidar a venir a tots els poetes, siguin coneguts o no, siguin de Tarragona o de fora, que vingui tothom que se senti poeta i vulgui recitar poesia i transmetre les seves vivències. Perquè, al final, la poesia no és altra cosa que això, la transmissió del que vius.—Sí, estem en un moment en què, per exemple a Barcelona, s’està promovent molt. A les Terres de l’Ebre també s’està fent molta feina. Penso que entre tots hem de mirar de donar-li més veu.—Jo penso que als poetes els falten altaveus. Són coneguts en el seu àmbit, però els falta aquest altaveu de cara enfora. Amb aquest festival també volem que hi hagi un intercanvi amb gent que sigui d’aquí però també d’altres llocs. Malauradament, hem topat amb el problema del pressupost, perquè vam decidir posar en marxa el festival al mes de març, i no hem tingut temps de demanar suports econòmics. Així que enguany ho farem amb molta humilitat, i l’any que ve ja ho veurem.—Sí, i de fet ja tenim una pila d’idees per a l’any que ve. Hem pensat que podríem fer una ruta amb el trenet i que els poetes vagin recitant, o facin recitals a cada parada. També fer un recital com els que es fan a Barcelona, en què cadascú recita amb la seva pròpia llengua.—Amb les polítiques culturals, si no s’hi destina més inversió, poca cosa farem. Si vols arribar a més gent, has d’invertir. Penso per exemple en que, a l’estiu, la Rambla és un lloc perfecte per omplir-la d’accions de carrer, que la gent hi passegi i es vagi trobant ara una xaranga, ara un recital de poemes, ara un espectacle de pallassos… Aquesta i altres idees podrien fer moure una mica la ciutat i portar-hi gent. Però esclar, això té un cost. A veure si ho aconseguim, perquè realment és complicat.