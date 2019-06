Lladres que han robat en aquesta zona utilitzaven l’espai per vigilar les seves víctimes

Actualitzada 12/06/2019 a les 14:48

MÉS INFORMACIÓ Alerta per robatoris de joves a l'entorn de la plataforma del Miracle

La Brigada d’Intervenció Ràpida ha barrat els quatre accessos a les escales de la plataforma del Miracle des de la platja. A més, també s’han tancat els sostres amb una malla metàl·lica. L’actuació s’ha dut a terme en coordinació amb la Guàrdia Urbana per motius de seguretat.En els darrers mesos la policia de Tarragona ha detectat un increment d’actituds incíviques i, en alguns casos, fins i tot delinqüents, com el consum de substàncies, furts o, fins i tot, robatoris a vehicles. En aquest sentit, des d’aquestes torretes s’amagaven persones on vigilaven a les víctimes.