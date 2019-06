Nous pilons de seguretat a la Rambla Nova, Lluís Companys i Francesc Macià aquest estiu

Aquests elements substituiran les actuals barreres New Jersey i protegiran la zona de l'entrada de vehicles

Actualitzada 12/06/2019 a les 15:23

La Rambla Nova i les rambles President Companys i President Macià de Tarragona comptaran amb nous pilons de seguretat aquest estiu. La regidoria d’Espais Públics de l’Ajuntament finalitzarà el 15 de juny d’adjudicació d’aquests elements, els quals substituiran les actuals barreres New Jersei.Els pilons tindran la mateixa estètica que els que hi ha a la primera coca de la Rambla Nova, instal·lats durant l’any 2018. D’aquesta manera, una de les artèries principals de la ciutat, des del Balcó del Mediterrani a la Torre dels Vents, estarà protegida de l’entrada de vehicles. En total s’instal·laran 63 bancs de pedra i 93 blocs. El pressupost de licitació és de 55.000 euros, IVA inclòs. L’adjudicació d’aquests elements de seguretat s’inicia avui i es preveu que estiguin instal·lats abans de l’estiu.El regidor d’Espais Públics en funcions, José Luís Martín, afirma que «vam optar per aquest model perquè és menys invasiu des del punt de vista estètic i el seu manteniment, a diferència del que succeeix amb jardineres o pilones, és molt senzill». També ha afegit que aquest mobiliari urbà «s’integra a la perfecció perquè els ciutadans el fan servir de bancs, com així s’ha demostrat als que ja estan instal·lats».