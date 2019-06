La plaça de la Font s'omple per defensar que «l'autodeterminació és un dret»

Els concentrats han demanat l’absolució i l’alliberament dels presos independentistes

Actualitzada 12/06/2019 a les 21:37

Manifestació poc reeixida del CDR

Prop d’un miler de persones s’han concentrat aquest dimecres al vespre a la plaça de la Font de Tarragona per reclamar unitat entre els partits i les entitats independentistes coincidint amb el final del judici de l’1-O al Tribunal Suprem. En una convocatòria unitària d’Òmnium Cultural, ANC, Junts per Catalunya, ERC, CUP i Arran, s’ha llegit un manifest comú a les diferents concentracions d’arreu de Catalunya i els assistents han demanat l’absolució i l’alliberament dels presos independentistes. La presidenta d’Òmnium Cultural al Tarragonès, Rosa Maria Codines, ha instat a fer «una resposta a la sentència que estigui a l’alçada del país».El manifest conjunt l’ha llegit l’actor Oriol Grau, en el qual s’ha denunciat que el judici celebrat al Tribunal Suprem ha estat un «judici a la democràcia» i un «atemptat als drets civils i polítics» de la ciutadania. En la lectura, Grau ha posat de relleu que el català és un «poble de pau» i ha criticat la manca democràtica de l’estat espanyol. Per la seva banda, el coordinador de l’ANC a Tarragona, Òscar Hijosa, ha reclamat unitat a la societat civil i als partits independentistes.Finalment, Rosa Maria Codines ha fet una crida a la mobilització ciutadana i a crear noves entitats i associacions «que puguin eixamplar» l’independentisme i preparar la ciutadania per oferir «una resposta a la sentència que estigui a l’alçada del país». La presidenta d’Òmnium Cultural al Tarragonès ha demanat «que la gent estigui unida» i ha assegurat que preveuen una condemna per als polítics empresonats. La manifestació ha acabat amb el cant dels segadors ‘a capella’ i amb crits de «llibertat presos polítics» i «absolució».En la concentració Òmnium Cultural ha repartit petites pancartes amb el lema 'Ho tornarem a fer', en homenatge a la frase que Jordi Cuixart ha expressat en el seu al·legat final durant el judici del procés. Una frase que Codines ha avançat que serà un dels eixos de la nova campanya de comunicació de l’entitat.Uns minuts abans de la protesta, a la plaça de la Font n’hi havia convocada una altra. En aquest cas per part del CDR de Tarragona, per reclamar un canvi de govern a l’Ajuntament de Tarragona que posi fi a l’etapa de Josep Fèlix Ballesteros (PSC). Les poques persones que hi han assistit han acabat integrant-se a la manifestació de les entitats i partits independentistes, i a l’inici han llegit un breu manifest demanant un canvi d’alcalde. A causa de l’escenari polític municipal, on sembla que el republicà Pau Ricomà serà investit aquest dissabte, ha acabat tenint un to festiu.