La Casa de Andalucía es prepara per viure una nova edició del Rocío

El Serrallo serà el punt de sortida, el divendres

Actualitzada 12/06/2019 a les 11:05

La Casa de Andalucía de Tarragona i Província iniciarà la romeria del Rocío el pròxim divendres al Serrallo. El destí final serà la platja dels Prats, a la Pineda, on estaran instal·lades les diferents casetes. La romeria s’iniciarà a les 16 hores, a l’altura de l’església de Sant Pere. Després de la benedicció i el cant de la Salve Rociera, començarà el camí.El seguici passarà pel passeig de la Independència, Icomar, Riu Clar, Torreforta i Campclar, per aturar-se al pàrquing de vehicles del mercadet de Bonavista, on els seus integrants participaran en un berenar. La marxa es reprendrà fins a la Canonja, on com és tradicional es farà nit.La jornada de dissabte començarà ben d’hora, a les 7 del matí, amb la Missa de l’Alba, oficiada per mossèn Agustí Ayats i cantada pel Coro Rociero de la Casa de Andalucia. Posteriorment, el seguici continuarà el camí fins a arribar a la Pineda, on estarà ubicat el recinte rocier de la Casa de Andalucía.La imatge de la Mare de Déu del Rocío farà l’entrada al recinte a les 13 hores i, mitja hora després, es donarà inici a la festa, que durarà fins a la nit del pròxim dilluns. Pel que fa a la nit del dissabte, està previst que, a les 22 hores, es porti a terme l’ofrena floral a la verge i, a les 23 hores, el Sant Rosari, amb un recorregut amb torxes per tot el recinte.El diumenge, a les 13.30 hores, se celebrarà la Missa Rociera, oficiada per mossèn Agustí Ayats i cantada pel Coro de la Casa de Andalucía. A les 20.30 hores, la imatge de la verge visitarà totes les casetes del recinte.Després d’un llarg cap de setmana, el camí de tornada cap a Tarragona serà a partir de les 18 hores del dimarts, 18 de juny. El punt de destí serà la seu de la Casa de Andalucía, a la Granja, on quedarà dipositada la imatge de la Mare de Déu del Rocío.