L'escriptora Laura Pinyol participa en una trobada del club de lectura de l'ICAT

L'egarenca ha publicat la seva primera novel·la sota el títol 'El risc més gran'

Actualitzada 12/06/2019 a les 15:38

L’escriptora i periodista Laura Pinyol va participar el passat 25 de maig en la trobada del club de lectura del Col·legi de l’Advocacia de Tarragona (ICAT). Pinyol és l'autora del llibre El risc més gran que parla d'una dona que deixa enrera una vida de ciutat per anar a viure a la Terra Alta.Amb la seva primera novel·la Laura Pinyol ha obtingut el reconeixement tant del públic com de la crítica. La novel·la explica una història de solitud, de pèrdues, de dolor però també de famílies sobrevingudes, de segones oportunitats i de gent que estima sense concessions. En definitiva, una novel·la que parla sobre la vida i de com superar la por, amb la història d’una protagonista que a través del seu passat va construint el present, com un trencaclosques on al final tot acaba encaixant.