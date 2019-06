Estrada manté la porta oberta a entrar al govern amb ERC i els comuns

«Tenim ganes de sumar entre tots», va afirmar

La número 1 de la CUP, Laia Estrada, manté encara la porta oberta a entrar a un possible govern format per ERC i En Comú Podem Tarragona. En una entrevista a Ràdio Ciutat, Estrada va manifestar la seves «ganes» per «sumar entre tots i totes des de dins de l’Ajuntament i de fora de la institució per aconseguir que a Tarragona hi hagi una política a l’alçada del que s’espera i l’anhel que té la majoria de la població de la ciutat perquè les coses es facin millor i diferent, millorant el dia a dia de la població». Les negociacions a tres bandes entre ERC amb Junts per Tarragona, comuns i la CUP, determinaran la composició del nou possible govern, si finalment la candidatura de Dídac Nadal facilita la investidura de Ricomà. Els neoconvergents es reuniran demà per decidir l’estratègia del seu vot.Estrada va intervenir breument en directe en l’entrevista de la ràdio local a la número 1 d’En Comú Podem, un dia després que votés en assemblea investir Ricomà com el futur batlle de la ciutat. «Cada organització té el seu procés i ha d’estar d’acord amb les bases», va afirmar.