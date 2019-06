Òmnium Cultural també n'ha instal·lat a altres municipis de Catalunya

Actualitzada 12/06/2019 a les 17:26

Diversos tarragonins s'han reunit aquesta tarda a la Rambla Nova per seguir l'últim torn de paraula dels presos polítics en l'última jornada del judici per l'1-O al Tribunal Suprem.Òmnium Cultural ha instal·lat una pantalla gegant a la ciutat com en d'altres municipis com Reus i Valls, en ambdós casos a les seus d'Òmnium.L'entitat independentista ha fet una crida a mobilitzar-se per escoltar l'últim torn de paraula del president d'Òmnium, Jordi Cuixart, i de la resta d'inculpats en el judici del procés.