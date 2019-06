Un d’ells ha ingressat a presó

Actualitzada 12/06/2019 a les 11:18

Els Mossos d’Esquadra de les unitats d’Investigació i Seguretat Ciutadana de la comissaria de Tarragona van detenir els dies 3 i 6 de juny dos homes com a presumptes autors de diversos robatoris amb força al barri de Sant Salvador. Els arrestats són dos joves de 21 anys, de nacionalitat algeriana i marroquina i ambdós veïns de Tarragona. En concret un d’ells hauria comès cinc robatoris i l’altre quatre més.El primer dels fets va tenir lloc el 15 d’abril en una segona residència del carrer Isaac Albéniz de la Pineda (Vila-seca). El lladre va escalar fins a la primera planta de l’edifici i va accedir a l’interior després de forçar la persiana i trencar el vidre d’una finestra.Entre els dies 21 i 26 d’abril, el mateix lladre va cometre quatre robatoris amb força en diversos habitatges de l’avinguda del Montsant de Sant Salvador de Tarragona. En un d’aquests pisos el lladre es va trobar amb el propietari, motiu pel qual va haver de fugir ràpidament per la finestra del lavabo.A aquests robatoris se n’hi van sumar quatre més en un mateix bloc de pisos de la mateixa avinguda, la matinada del dia 26 d’abril per part d’una altra persona.Les gestions posteriors d’investigació van permetre identificar i detenir el dia 3 de juny al presumpte autor dels primers cinc robatoris amb força, un a la Pineda i quatre més en un mateix bloc de pisos del barri tarragoní de Sant Salvador. Després de declarar davant el jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Tarragona, el jutge va decretar el seu ingrés a presó.Tres detinguts, un d’ells el segon lladre de Sant Salvador, en un dispositiu de prevencióEls Mossos d’Esquadra van establir un dispositiu de prevenció al barri tarragoní de Sant Salvador, el 6 de juny, per tal de fer front als robatoris a interior de domicili, així com també a altres delictes que generen preocupació entre els veïns. L’acció va permetre la detenció del segon dels lladres de domicilis de l’avinguda del Montsant. Va ser localitzat i detingut poc després d’haver sostret productes d’un supermercat de la zona i portava un telèfon mòbil, el qual constava com a robat.Aquesta persona, que també hauria robat en quatre habitatges d’un mateix bloc de l’avinguda del Montsant la matinada del dia 26 d’abril, va quedar en llibertat amb càrrecs després de declarar davant el jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Tarragona. Està obligat a presentar-se davant del jutge quan sigui requerit.La coordinació d’agents de les unitats d’Investigació, Seguretat Ciutadana i Proximitat així com de l’Àrea Regional de Recursos Operatius, va possibilitar el mateix dia 6 de juny la detenció en aquest barri de Tarragona d’un altre home per un delicte contra la salut pública. Es tracta d’un veí d’Alcarràs (Segrià) de 29 anys i de nacionalitat espanyola, el qual viatjava en un turisme ocupat per tres persones més.Els mossos van intervenir-li vuit bosses de marihuana i 160 euros en bitllets fraccionats i també el van acusar d’un delicte de resistència i desobediència als agents de l’autoritat. Simultàniament es va detenir un altre dels ocupants del mateix vehicle, un ciutadà de nacionalitat marroquina de 27 anys i veí de Tarragona, per un delicte d’apropiació indeguda. Aquest no va poder justificar la procedència d’una bossa que contenia 300 euros en efectiu, un navegador GPS i documents personals d’un altre ciutadà.L’esmentat dispositiu va concloure a més, amb dues actes administratives per infracció a la Llei 4/2015 per tinença de drogues.Aquests dos darrers detinguts van quedar en llibertat amb càrrecs després de declarar a comissaria.