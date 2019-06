Comença l'anellament de gavina corsa al Port de Tarragona

L’acció permetrà fer el seguiment de més d’un miler de polls per estudiar els hàbits migratoris

Actualitzada 12/06/2019 a les 15:26

Cens de parelles reproductores al litoral català

La Xarxa de Rescat de Fauna Marina de la Generalitat (XRFM) ha començat l’anellament dels polls de gavina corsa nascuts a les colònies presents al litoral català. El marcatge ha arrencat aquest dimecres al Port de Tarragona i la setmana que ve es farà al Port de Barcelona i al Parc Natural del Delta de l’Ebre. Està previst que s’anellin 1.100 polls -uns 400 a Tarragona, 300 a Barcelona i 400 a l’Ebre. L’objectiu de l’operatiu és facilitar el seguiment dels individus que neixen al litoral català d’aquesta espècie amenaçada d’extinció, per estudiar el seu comportament i els seus hàbits migratoris. De fet, alguns polls anellats l’any passat han estat detectats aquest hivern a Gàmbia i el Senegal.L’operatiu l’integren prop d’una trentena de persones dividides en equips reduïts per agilitzar els treballs i minimitzar les molèsties a la colònia. Mentre uns busquen els polls, n’hi ha que s’encarreguen del recompte i altres de l’anellament pròpiament. En concret, als exemplars els col·loquen una anella metàl·lica i una anella de PVC amb un codi alfanumèric que els identifica a grans distàncies.A més de la XRFM, hi participa personal dels Serveis Territorials del Departament de Territori i Sostenibilitat a Tarragona i les Terres de l’Ebre, del Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC), de l’Institut Català d'Ornitologia (ICO), i Plegadis, amb el suport de l’Autoritat Portuària de Tarragona (APT) i l’Autoritat Portuària de Barcelona (APB).La tendència observada des del 2015 d’estabilització de la població es manté, amb 3.555 parelles. El gruix d’exemplars es troben al Parc Natural del Delta de l’Ebre, amb 2.101 parelles a la Punta de la Banya i a les Salines de la Tancada. Al Port de Tarragona hi ha 1.043 parelles i, al de Barcelona, 344. Aquí, els temporals de l’abril van afectar la nidificació, que va ser inferior a la del 2018. Al delta del Llobregat el temporal i la presència de depredadors ha afectat la nidificació de les 67 parelles presents, que no han aconseguit reproduir-se.