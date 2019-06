Una sardana amb prop de 600 balladors envoltarà la Catedral el 23-J

Forma part dels actes de celebració del quarantè aniversari de Tarragona Dansa

Actualitzada 10/06/2019 a les 20:42

L’Agrupació Sardanista Tarragona Dansa ha obert la inscripció per a aquelles persones que vulguin participar en un esdeveniment força singular, com serà envoltar la Catedral amb una rotllana. Aquesta iniciativa es durà a terme el diumenge 23 de juny, a partir de les 18 hores, en el marc de la celebració del quarantè aniversari de la fundació de l’entitat. El seu president, Alfred Abad, va informar a aquesta redacció que uns dies abans, el dimecres 19 de juny, «farem una prova» per prendre les mesures que calguin perquè l’experiència es desenvolupi de manera correcta.Un dels aspectes en els quals es posarà un interès especial serà la sonoritat, ja que «parlem d’un recorregut de prop de 600 metres, hi ha carrers revirats i volem que la música se senti bé al llarg del traçat», va manifestar el president de l’entitat. Abad també va explicar que «farem una enquesta per escollir les sardanes que se sentiran mentre els balladors envoltin la Catedral». La previsió és que aquesta iniciativa tingui una durada d’aproximadament dues hores.El període d’inscripcions per poder participar-hi en la gran rotllana ja està obert. Les persones interessades a formar-ne part poden formalitzar-la al web de l’Agrupació Sardanista Tarragona Dansa. Abad va comentar que «moltes persones ja s’han inscrit, però pensem que el darrer dia s’apuntarà molta més gent». L’Agrupació Sardanista Tarragona Dansa disposa de cinc colles i més d’un centenar de balladors. L’especialitat que més domina és la sardana de competició.Envoltem la Catedral és una de les moltes activitats que ha programa per a aquest any amb motiu del quarantè aniversari. A més d’aquesta activitat sense precedents, el calendari dissenyat per l’agrupació contempla una proposta especialment significativa, com serà Sardansa, on cobles, colles, esparts, un estudi de dansa contemporània i la coral InCresdendo oferiran un espectacle al Teatre Metropol el pròxim 30 de novembre. Serà una proposta «potent» que «oferirà totes les opcions que té la sardana, en les seves diferents disciplines», va dir Abad en la presentació del calendari. La darrera activitat tindrà lloc el 12 de gener del 2020, en un principi al Teatre Tarragona, escenari pendent de la realització d’obres al seu interior, amb la presentació d’un CD enregistrat per la Cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona, amb composicions d’Anna i Alfred Abad.