Un estudi determina que els joves tarragonins són més participatius des del 15-M

'Som Joves' referma l’interès de l’Ajuntament a promoure espais de recerca i anàlisi de la realitat juvenil



Actualitzada 11/06/2019 a les 17:17

L'estudi Som Joves, impulsat en el marc del Pla Local TarragonaJove de la Conselleria de Joventut, ha conclòs que el jovent de la ciutat es manifesta i participa de forma molt diversa des del 15-M.La consellera de Joventut, Ivana Martínez, ha presentat aquest matí les conclusions de l'estudi on s'han realitzat 32 entrevistes individuals a joves d'entre 17 i 30 anys. Aquest ha estat supervisat per l'equip DAFITS de la Universitat Rovira i Virgili, format per la investigadora María Offenhenden i la doctora Montserrat Soronellas.Som Joves assegura que el jovent de la ciutat desitja una Tarragona més participativa, activa, accessible i justa. També revela que el teixit associatiu és més ric, divers i dinàmic després del moviment del 15M.Els entrevistats consideren que poden aportar moltes coses a la ciutat si obtenen un major reconeixement i suport de l'Ajuntament. Per la qual cosa demanen que l'administració els empoderi per contribuir millor al projecte de ciutat apostant per un nou marc de relació entre les entitats i l’administració local.Dintre dels moviments juvenils, s'ha detectat la presència de molts joves que no resideixen a la ciutat. Tanmateix, s’alerta d’una composició interna molt homogènia i de l’existència d’una fragmentació socioterritorial. Tot i això, s’ha constatat l’existència d’accions col·lectives que des del centre de la ciutat es projecten cap als barris.Els resultats de l'estudi es podran consultar en la recerca etnogràfica dirigida per Offenhenden i Soronellas i al projecte audiovisual Cròniques d'una joventut dirigit per l'antropòloga i comunicadora Anna Fonoll.