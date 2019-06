Pau Ricomà (ERC) afirma que es veu com a futur alcalde de Tarragona

El candidat republicà assenyala que al llarg de la setmana s’ha d’acabar de decidir quins partits entren al govern

El cap de llista d’ERC a les eleccions municipals de Tarragona, Pau Ricomà, ha reconegut aquest dimarts que es veu com a futur alcalde de Tarragona, després que la militància d’En Comú Podem votés ahir en assemblea a favor de negociar un pacte d’investidura i de govern amb els republicans. Ricomà s’ha mostrat content i agraït als comuns i ha destacat la «confiança mútua» que s’ha generat entre les dues formacions. Durant els propers dies s’haurà de veure si en el futur govern municipal hi entren també, o no, CUP i Junts per Tarragona, que per ara no s’ha posicionat públicament. Junts, de fet, té una assemblea convocada per dijous per decidir quina posició adopten.Després del plenari extraordinari celebrat aquest dimarts, Ricomà ha expressat la seva satisfacció per la decisió de la militància dels comuns. Sobre l’entrada d’En Comú Podem al govern municipal, el republicà ha apuntat que «la voluntat és poder-ho fer possible». En declaracions a Catalunya Ràdio, preguntat sobre si la idea és fer un govern a dos entre ERC i ECP, Ricomà ha indicat que «el més lògic és treballar amb aquesta perspectiva». També s’ha manifestat en aquesta tessitura la cap de llista d’ECP, Carla Aguilar, que ha expressat que «només» plantegen «un govern a dos» i ha reiterat que només han parlat amb ERC. El pacte entre les dues formacions es dona per fet.Falta veure com actuaran la CUP i Junts per Tarragona. La CUP va supeditar la investidura a cinc punts programàtics. ERC no ha respost formalment, encara que Ricomà ha apuntat aquest dimarts que «es va dir verbalment» que les peticions serien ateses perquè són punts que ja són al programa dels republicans. «Són assumibles tant per nosaltres com pels comuns», ha emfatitzat. La gran incògnita és Junts per Tarragona. Els de Dídac Nadal oficialment no s’han posicionat, encara que el president local del PdeCAT, Quim Amorós, fa uns dies va donar per fet el vot favorable del seu partit a la investidura de Ricomà. Nadal però ha expressat que la decisió es prendrà en l’assemblea del partit d’aquest dijous.