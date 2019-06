Els personatges del Club Super 3 Pau i Dan visiten els infants ingressats al Joan XXIII

Els han acompanyat els palassos de Pallapupas, que col·laboren cada dimarts amb l'Hospital per treure un somriure als pacients

Actualitzada 11/06/2019 a les 13:31

Els personatges del Club Super 3 Pau i Dan, acompanyats pels pallassos de Pallapupas Apósito i Gelocatila, han visitat aquest dimarts els nens i nenes ingressats a la planta de pediatria de l’Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona. També han visitat la UCI Pediàtrica i l’àrea de pediatria d’urgències.Aquests televisius personatges han decidit passar una estona agradable amb els infants que es troben al centre sanitari de la mà de Pallapupas, els pallassos que col·laboren cada dimarts amb el Joan XXIII per treure un somriure als petits que es troben ingressats i les seves famílies.A través de la seva formació artística i mèdica, els pallapupas utilitzen el joc i el riure per treure rellevància al dolor, per alleugerar la por i l’angoixa, especialment de la població més vulnerable, els més petits i els més grans, ajudant a humanitzar el pas per un hospital. En un dia d’estada a l'hospital poden arribar a acompanyar a més de 20 pacients.