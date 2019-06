El passeig de fusta de la Tabacalera està igual dos mesos després de ser destrossat

Un camió dels Bombers que acudia a un incendi el va malmetre

Actualitzada 11/06/2019 a les 09:46

Dos mesos després que un camió dels Bombers destrossés un sector del passeig de fusta que hi ha al costat del Jardí Vertical, als antics magatzems de la Tabacalera, tot segueix igual. L’Ajuntament es va limitar a acordonar la zona i a posar tanques per evitar l’accés de persones.Els fets van succeir el passat 9 d’abril, quan un camió dels Bombers que acudia a sufocar un petit foc va envair aquesta zona de l’avinguda Vidal i Barraquer. El conductor del vehicle va posar el camió a sobre de la passarel·la de fusta, amb la mala fortuna que aquesta va cedir i es va trencar. Durant la maniobra de sortida, una roda del camió va patinar a sobre de la gespa fins al punt que va deixar un bon forat al terreny.Des de llavors, la zona afectada segueix delimitada amb una cinta i les corresponents tanques, inutilitzant aquest espai del passeig que hi ha tot just al davant de dependències municipals com les de Tarragona Impulsa.