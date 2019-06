Cs afirma que els Comuns han traït els votats i convertiran Laia Estrada «en alcaldessa a l'ombra»

Rubén Viñuales considera que Ballesteros està sent «tou» amb Òmnium i els independentistes

Actualitzada 11/06/2019 a les 18:06

Rubén Viñuales, el portaveu municipal de Ciutadans ha criticat durament el posicionament d'En Comú Podem que preveu afavorir la investidura de Pau Ricomà com alcalde de Tarragona. Segons Viñuales els Comuns han traït a la majoria dels seus votants no independentistes.El portaveu de la formació taronja considera que la decisió d'ECP permetrà confirmar, «a la CUP de Laia Estrada com a futura alcaldessa de Tarragona a l'ombra».«Ciutadans (Cs) treballarà perquè Tarragona no es converteixi en un aquelarre independentista», afegia Viñuales. Segons el portaveu de Cs, «això de 'la nova Tarragona' era en realitat un tot per una cadira a canvi de lliurar Tarragona als independentistes que oblidaran a la majoria de ciutadans i als barris».D'altra banda, Viñuales també critica a l'actual alcalde en funcions, Josep Fèlix Ballesteros, lamentant, afirma, que «sigui tan tou» i que «no hagi deixat de cedir als xantatges independentistes». Això ve a tomb, segons Cs, per l'autorització concedida a Òmnium Cultural per a instal·lar una pantalla gegant en la Rambla Nova que permetrà seguir en directe la declaració dels presos polítics aquest dimecres en l'últim dia del judici de l'1-O.Segons Cs, això és un, «tracte de favor», i pel qual «Ciutadans sol·licitarà una explicació formal».