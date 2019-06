Ballesteros acusa En Comú Podem de mentir a la seva militància

El candidat socialista afirma que el PSC va proposar als comuns un acord de govern que la coalició no va traslladar als seus inscrits

Actualitzada 11/06/2019 a les 13:46

El candidat del PSC, Josep Fèlix Ballesteros, ha acusat aquest dimarts a En Comú Podem Tarragona de «mentir» a la seva militància en l'assemblea d'aquest dilluns en què els comuns van votar a favor per una indiscutible majoria investir aquest 15 de juny alcalde el republicà Pau Ricomà.Ballesteros ha assegurat que el dimecres passat els socialistes van fer una proposta d'acord de govern als comuns, però que aquests no ho van traslladar als inscrits.En una roda de premsa a la seu del partit, el candidat socialista ha afirmat que alguns inscrits de la coalició es van posar en contacte amb el PSC per conèixer la proposta d'acord de govern. En una reunió entre les dues formacions de tres hores de durada, el PSC va oferir un acord programàtic en què «gairebé no hi havia cap diferència», ha apuntat la número 2 del PSC, Sandra Ramos.Ballesteros ha qualificat l'assemblea dels comuns d'«erràtica» i no tira la tovallola a intentar guanyar la investidura el dissabte. «Tenim la consciència tranquil·la, no hem enganyat a ningú», ha assenyalat. El primer secretari del PSC de Tarragona, Santi Castellà, va carregar contra els comuns per preferir un pacte «basat en l'odi i a la contra» per fer fora l'actual alcalde socialista. «Ens costaria molt entendre que els comuns recolzin les polítiques de retallades del govern de la Generalitat», ha dit Castellà, en referència a la previsible votació a favor de Ricomà, candidat d'ERC, el mateix partit que governa en coalició el govern. Per Ballesteros, que avui ha assenyalat que si no és alcalde seguirà com a regidor a l'oposició, el projecte de govern que proposa Ricomà amb el suport de la CUP, Junts per Tarragona i ERC és un govern «frankenstein».