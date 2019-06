La plaça del Rei acollirà una fira de productes de proximitat del territori

Per al dissabte, 15 de juny, s'ha programat un vermut popular, un dinar i un tast de cerveses

La Fira Aproxima't arriba per primer cop a Tarragona aquest dissabte, 15 de juny. El grup de consum La Bajoca i un grup de mestres cervesers —Kesse (Tarragona), Ona (Vila-seca) i Clandestines (Montferri)— han unit esforços per promoure un nou esdeveniment de referència a la ciutat i al Camp de Tarragona.La fira se celebrarà a la plaça del Rei de Tarragona i comptarà amb la participació de productores de formatges i iogurts (La Segalla, L'Albiol – Selva del Camp, el Boc de Mont-ral, Alt Camp, i D'Aquí Formatges, Baix Llobregat); de xocolata, cremes i dolços (Menjamiques, Bràfim); de sabons, xampús i cosmètica ecològica (Les Bombolletes, Valls); de mel de primera qualitat (La Casa de la Mel, Mel el Remei, Alcover); d'una gran varietat de fruites i verdures ecològiques (La Magalla, Bràfim); i de llegums (Cal Camat, El Vendrell).Des de les 11 hore si fins les 20h. hi haurà diverses paradetes de promoció i venda dels productes de proximitat. Durant la jornada, els visitants podran provar cervesa artesana que es podran maridar amb croquetes de temporada, a càrrec del servei de cuina del Casal Popular Sageta de Foc de Tarragona. L'entitat també servirà un dinar a l'aire lliure amb productes ecològics.Per al proper dissabte, s'han programat diverses activitats com un vermut popular, un dinar i un tast de cerveses. La música de Ganja Nights i del Club Vinil de Tarragona amenitzarà la cita gastronòmica.