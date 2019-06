La plaça Corsini acollirà una vintena de cellers i més de 100 vins de la DO Tarragona

La cita se celebrarà del 14 al 16 de juny

Actualitzada 10/06/2019 a les 14:36

La 21a edició de la Fira del Vi de la DO Tarragona se celebrarà aquest cap de setmana a la plaça Corsini. La cita organitzada pel Consell Regulador de la DO Tarragona tindrà lloc des dedivendres 14 de juny i fins el diumenge 16 de juny. Una vintena de cellers de les quatre comarques de la DO Tarragona es reuniran a la plaça situada davant del Mercat Central.La Fira del Vi de la DO Tarragona reunirà 21 cellers procedents de les quatre comarques del territori vitivinícola de la DO Tarragona, l’Alt Camp, el Baix Camp, el Tarragonès i la Ribera d’Ebre i també productors de cava i vermut d’aquestes comarques. En total a la fira es podran tastar més de 100 vins de la DO Tarragona.A més a més, vuit parades del Mercat Central de Tarragona oferiran també les seves degustacions gastronòmiques a l’exterior del Mercat per convertir-se en el complement ideal dels vins de la DO Tarragona. Els paradistes oferiran més de 30 tastos diferents que es podran adquirir entre els 2 i 8 euros. Aquesta oferta gastronòmica acompanyarà la tradicional presència d’expositors d’embotits i formatges que habitualment ja participaven a la Fira del Vi de la DO Tarragona.Les jornades comptaran amb un acompanyament musical que consisteix en sessions de música en vinil a càrrec de diversos dj’s de la zona, entre ells Joan Reig que oferirà una sessió de música en català.La Fira obrirà les portes divendres 14 de juny a partir de les 18.00h. El tiquet per tastar vins tindrà un preu de 12 euros i dóna dret a una copa marcada amb el logotip de la fira, un portacopes i cinc tastos per als diferents cellers.Dissabte i diumenge la fira tornarà a partir de les 11h del matí fins a 15h i de sis a 10.30h de la nit el dissabte 15 de juny. L’esdeveniment es podrà visitar fins a les 21.30h el diumenge 16 de juny, quan tancarà definitivament les seves portes.