Investigadors de l'ICIQ aconsegueixen fer més econòmica la generació d'hidrogen

Actualitzada 10/06/2019 a les 17:12

2

Les creixents necessitats energètiques a nivell mundial fan que cada vegada sigui més urgent trobar alternatives sostenibles als combustibles que produeixen COUna de les fonts energètiques més prometedores per al medi ambient és l'hidrogen generat a través de la divisió de l'aigua, reacció en la qual es produeix oxigen i hidrogen. Ara, gràcies a investigadors de l'Institut Català de Recerca Química aquesta economia de l'hidrogen està més a prop que mai.En un article publicat a Nature Energy, científics dels grups Galà-Mascarós i López de l'ICIQ de Tarragona descriuen com, per primera vegada, s'ha utilitzat un imant per a millorar directament la producció d'hidrogen durant la divisió d'aigua mitjançant electròlisi al medi alcalí.«La simplicitat del descobriment obre noves oportunitats per a implementar millores magnètiques en la divisió de l'aigua. A més, el baix cost de la tecnologia la fa adequada per a aplicacions industrials», segons explica Felipe A. Garcés-Pineda, primer autor de l'article.Per a José Ramón Galà-Mascarós, líder de grupo a l'ICIQ i coautor de l'article, trobar solucions tecnològiques que evitin l'ús de metalls nobles, com a platí o iridi, és el veritable desafiament. També és un requisit perquè el cicle energètic de l'hidrogen sigui viable, ja que els metalls nobles són cars i extremadament escassos i, per tant, el seu ús limita l'expansió d'aquest tipus de tecnologies per a la producció en massa.Els científics busquen elements alternatius abundants, que en aquest moment poden oferir un rendiment òptim en condicions alcalines, i permeten un escalat industrial viable econòmicament. «Després de dècades de recerca científica, el problema es manté i és prou gran com per a no esperar solucions fàcils. El desafiament de fer arribar al públic combustibles sostenibles requereix d'un esforç multidisciplinari i, en última instància, de col·laboracions internacionals», conclou Galà-Mascarós.