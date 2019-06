En Comú Podem opta per fer a Pau Ricomà alcalde de Tarragona

Durant l'assamblea, hi ha hagut 76 vots a favor, un en contra i cinc abstencions

Actualitzada 11/06/2019 a les 10:05

Pau Ricomà serà, previsiblement, el nou alcalde de Tarragona. En Comú Podem va decidir aquest dilluns en assemblea negociar un acord de govern amb el candidat d’ERC i votar el republicà com a futur alcalde. Reunits a la Casa del Mar, els comuns van decidir per una àmplia majoria de 76 vots d’un total de 82, investir Ricomà com el futur batlle de la ciutat i també negociar un acord de govern amb els independentistes. El candidat republicà va assegurar aquest dilluns a aquest diari, que estava «molt content», però va evitar fer declaracions.A quatre dies per la investidura del nou alcalde, que es produirà aquest 15 de juny a l’Ajuntament, els comuns van desvetllar la seva línia estratègia a seguir. Amb la seva decisió, els comuns expulsen l’alcalde socialista Josep Fèlix Ballesteros del govern municipal després de 12 anys de mandat. La decisió dels comuns és definitiva, tal i com assenyalaven ahir al vespre la mateixa cap de llista d’ECP, Carla Aguilar, i el seu número 2, Hermán Pinedo. A l’assemblea, que es va prolongar dues hores, cinc persones han votat en contra de donar suport a Ricomà i Ballesteros i un inscrit ha votat a favor d’una abstenció al plenari de dissabte per fer alcalde Ballesteros.A l’arribada de l’assemblea, les cares entre els militants eren més aviat serioses. Els comuns eren conscients del pes que tenien en les negociacions i que eren clau per decantar, o bé un govern de majoria independentista liderat per Ricomà, o bé facilitar un govern socialista amb Ballesteros al capdavant en la que seria la seva quarta legislatura consecutiva.Els comuns van aconseguir uns bons resultats el passat 26 de maig, després d’aconseguir dos regidors. Amb els vots afirmatius dels dos futurs regidors, ERC s’assegura la majoria absoluta de 14 escons que necessitava per governar Tarragona. Ricomà serà , amb tota probabilitat, el futur alcalde amb els 7 vots d’ERC, els 3 de Junts per Tarragona, 2 de la CUP i 2 dels Comuns. Ballesteros també necessitava els vots dels comuns per consolidar la seva majoria formada pels 7 vots del PSC, els 4 de Ciutadans i 1 del PP. El bloc constitucionalista conforma, de moment, 12 vots.La CUP va ser el primer partit en mostrar la seva voluntat a facilitar la investidura de Ricomà. Pocs després de les eleccions, la candidata anticapitalista, Laia Estrada, oferia, a canvi del seu suport, cinc propostes com ara la modificació del POUM per preservar l’Anella Verda. Cinc punts programàtics que les dues formacions compartien.Junts per Tarragona debatrà la possibilitat de donar suport a Ricomà com a alcalde el dijous a les 19 hores en una reunió a la seu dels neoconvergent amb els associats del partit. Amb l’escenari actual i després d’una campanya del candidat Dídac Nadal en què no ha deixat d’insistir a fer fora Ballesteros, seria una gran sorpresa que el candidat de Junts per Tarragona es desmarqués de les seves posicions i no facilites un govern municipal.Ballesteros veu, com tot i assolir uns bons resultats el 26-M, segurament perdrà l’alcaldia després de tres legislatures consecutives. Les negociacions aquests dies amb els comuns no haurien assolit els seus objectius. Els comuns obren la porta a un canvi a la ciutat.