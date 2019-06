El responsable del gremi, Josep Gonzàlez, va informar del projecte al president de la Generalitat, Quim Torra, en una trobada a Barcelona

El Gremi d’Artesans Pastissers de Tarragona ha traslladat a la Generalitat el seu projecte d’obrir a la ciutat «una gran escola» de pastisseria, ha manifestat a aquesta redacció el seu president, Josep Gonzàlez. En l’actualitat, el gremi ofereix cursos mitjançant el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), però el seu objectiu és disposar, a partir del pròxim mes de setembre, «d’una escola de grau superior» amb l’objectiu que les persones interessades en aquest sector no hagin de traslladar-se a l’escola de Barcelona, que «tots els anys rebutja prop de 400 demandes per manca d’espai», va dir Gonzàlez.En una recent trobada amb el president de la Generalitat, González va mantenir «una xerrada informal» amb Quim Torra, en relació a la necessitat de crear una escola a Tarragona i d’incentivar els professionals a què s’agremiïn. Amb la directora general de Comerç, Montserrat Vilalta, la conversa va ser més profunda. «Vam parlar del nostre sector i d’altres que també són artesanals i que creuen en la necessitat de crear escoles per formar professionals», va dir González, qui va plantejar la conveniència de què «s’incentivi l’afiliació als gremis perquè, d’aquesta manera, els professionals poden tenir accés a més informació sobre aspectes administratius, matèries primeres i coneixements per fer productes bons». González va informar a Vilalta que el Gremi d’Artesans Pastissers de Tarragona «ja té en marxa una escola, però que els cursos els donem a la nostra seu i ens cal tant un espai més gran com un major reconeixement oficial dels mateixos».González va explicar a aquesta redacció que «l’Ajuntament de Tarragona està disposat a col·laborar en la creació d’una gran escola de pastisseria». En aquest context, i en funció de l’alcalde que sigui escollit el pròxim dissabte, va afirmar que, «si és un nou, li farem veure la importància de fer l’escola i estic convençut que serà accessible a la proposta en la qual treballa el gremi des de fa temps».González va comentar que «ens conformem que, en els seus inicis, l’escola pugui tenir de 10 a 12 alumnes, però la nostra aspiració és que, amb el temps, aquest nombre sigui molt superior». El president del gremi va afegir que l’Escola d’Hostaleria i Turisme de Cambrils va començar amb pocs alumnes i actualment és tot un referent en aquest sector». «Nosaltres pensem que pot succeir alguna cosa similar amb l’escola de pastisseria». El projecte contempla, entre altres variants, «donar classes a persones amb síndrome de Down», va posar com a exemple.