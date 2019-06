Busquen nadons per participar en un estudi sobre obesitat i llet infantil

Investigadors de Tarragona, Reus i Munich cerquen infants d’entre 11 mesos i mig i 13 mesos que prenguin llet de fórmula per dur a terme la investigació

Un grup d’investigadors de Tarragona, Reus i Munich busquen infants d’entre 11 mesos i mig i 13 mesos que vulguin participar en un estudi sobre com prevenir l’obesitat millorant la llet infantil. Es tracta de l’estudi anomenat TOMI, l’acrònim en anglès d’Estudi d’Intervenció de Llet Infantil (Toddler Milk Intervention study). Hi participen investigadors de la Unitat de Recerca en Pediatria, Nutrició i Desenvolupament Humà de la Universitat Rovira i Virgili i de l’Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili, els Hospitals Universitaris de Tarragona Joan XXIII i Sant Joan de Reus amb el Departament de Medicina Metabòlica i Nutricional de la Universitat de Munich i l’Hospital de Nens Dr. Von Hauner (Alemanya).Amb el TOMI es vol estudiar com la llet de creixement (tipus “3”) pot prevenir el desenvolupament d’obesitat en edats posteriors de la vida en funció de la seva composició de proteïnes. Per això es busquen nens i nenes que tinguin una edat entre 11 mesos i mig i 13 mesos que prenguin llet de fórmula. Actualment hi ha 840 participants a la zona de Tarragona i Reus i es vol arribar a 1.000 participants.Els nadons que hi participin hauran de consumir una llet de creixement des dels 12 mesos fins als 24 mesos de vida. També hauran d’assistir a cinc visites als centres hospitalaris Sant Joan de Reus o Joan XXIII de Tarragona repartides entre l’any i els 6 anys de vida, on es realitzarà un seguiment del creixement i desenvolupament dels nens i les nenes. Aquells que vulguin participar-hi poden posar-se en contacte amb els investigadors a través del correu electrònic tomi.urv@gmail.com