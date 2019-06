Nou despreniment a la Torre del Pretori

La incidència es va produir ahir dijous pels efectes de la presència d’aus, segons fonts municipals

Actualitzada 07/06/2019 a les 14:59

La Torre del Pretori ha tornat a patir un nou despreniment. Aquest últim es va produir ahir, 6 de juny, quan van caure petites pedres al carrer Sant Hermenegild. La incidència va ser provocada per efectes de la presència d’aus, segons fonts municipals.Arran del despreniment es va procedir a la senyalització de la zona per preservar la seguretat dels vianants. Aquest matí tècnics municipals han inspeccionat la zona, s’ha procedit a fer una neteja i la façana de la Torre del Pretori ja es troba sanejada.L’Ajuntament de Tarragona informa que en les darreres setmanes una empresa especialitzada ha fet un repàs a tot el parament per retirar els possibles trossos que es poguessin desprendre i detectar possibles riscos.