Estampen el cotxe al carrer de la nau i fugen del lloc

Els cinc ocupants del vehicle s'han localitzat a la Via Augusta i el conductor ha donat positiu en alcoholèmia; un d'ells ha resultat ferit lleu

Actualitzada 07/06/2019 a les 09:47

Un cotxe ha xocat la matinada d'aquest divendres contra una paret del carrer de la Nau de Tarragona i, tot seguit, els seus ocupants han fugit del lloc. Els agents han localitzat poc després a la Via Augusta les cinc persones que hi viatjaven, una d'elles ferida lleu a causa de l'accident. El conductor del turisme ha donat positiu en alcoholèmia.La Guàrdia Urbana ha rebut un avís, cap a les 4.45h d'avui, que un cotxe s'havia estampat contra la façana del número 20 del carrer de la Nau, a la Part Alta. Segons testimonis, el turisme circulava a gran velocitat quan ha patit la col·lisió. Una patrulla s'ha traslladat al lloc i s'ha trobat el vehicle que s'havia accidentat -fosc i de marca BMV- amb les portes obertes i sense ningú a l'interior.Els agents del cos policial municipal han fet recerca i finalment han localitzat els cinc ocupants del vehicle en qüestió a la Via Augusta. Un d'ells ha resultat ferit lleu a causa del xoc, per la qual cosa se l'ha traslladat a l'Hospital de Santa Tecla de la ciutat. Els policies han practicat la prova d'alcoholèmia al conductor del turisme, el qual ha donat un resultat positiu administratiu.