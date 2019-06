El projecte per recuperar l'edifici del Banc d'Espanya rep 2 MEUR dels Fons Feder

El Rambla Science compta amb la implicació de la URV i dels quatre instituts d’excel·lència del territori

Actualitzada 07/06/2019 a les 10:24

Un espai de referència internacional

Un espai tancat des del 2003

El projecte Rambla Science, que contempla la rehabilitació de l'edifici del Banc d'Espanya de Tarragona per convertir-lo en un centre de divulgació científica, ha aconseguit una subvenció dels Fons Feder de gairebé 2 milions d’euros -la meitat del pressupost de la inversió global-. El projecte l’impulsa l’Ajuntament de Tarragona amb l’assessorament i la col·laboració de la Universitat Rovira i Virgili (URV) i dels quatre instituts d'excel·lència del territori: l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica (ICAC), l'Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES), l'Institut Català d'Investigació Química (ICIQ) i l’Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV).Segons es va anunciar el desembre passat durant la presentació del pla, el Rambla Science serà una realitat d’aquí a dos anys. Aleshores, l’actual alcalde en funcions, Josep Fèlix Ballesteros, va garantir que el projecte es faria segur perquè, en cas que no s’aconseguís l’ajuda europea, l’Ajuntament hi invertiria recursos propis. Finalment, la subvenció concedida és de 1.975.333,73 euros, una xifra que suposa gairebé la meitat del pressupost de la inversió global, estimada en 3.956.434,94 euros.Segons els plans manifestats al desembre, al segon semestre d’enguany s’enllestirà la redacció dels projectes executius de construcció i de museografia i, després de la tramitació de l'adjudicació, s'espera que els treballs d'execució i direcció d'obres tinguin una execució de 15 mesos. La data d’obertura anunciada per Ballesteros és l’1 de setembre del 2021.El nou equipament, ubicat en plena Rambla Nova, aspira a convertir-se en un epicentre de generació i divulgació científica, de transferència de coneixement i de co-creació, amb una participació activa de la ciutadania. El Rambla Science pivotarà sobre la tasca que fan quatre instituts de recerca amb seu a Tarragona: l’Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES), l’Institut Català d’Investigació Química (ICIQ), l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica (ICAC) i l'Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV). Tots quatre col·laboren amb el projecte, juntament amb la URV i l’Ajuntament, que és el propietari de l’edifici.L’espai té la voluntat de posar a disposició de la ciutadania una eina on es pugui interactuar amb la ciència i el coneixement. D’entrada, el contingut del centre s’alinearà amb una quinzena de grans reptes mundials de l’actualitat, com són l’aposta per unes ciutats sostenibles i l’eradicació de la pobresa i la fam. La intenció també és que la ciutadania i, especialment, la comunitat educativa, participi en projectes de recerca i en l’aportació de solucions.Pel que fa als continguts, mitjançant exposicions es podrà comprendre i experimentar el dia a dia de la recerca a la URV -més de 40 grups de recerca de totes les disciplines han mostrat ja l’interès i la necessitat de participar-hi-. També, els avenços i descobriments en els camps de la paleoecologia humana, l'arqueologia clàssica, la química i la salut, i comprendre què estan aportant els instituts de recerca del territori a l’avenç de la ciència mundial.El Rambla Science també aspira a generar vocacions científiques, així com a retenir i evitar la fuga de talents. De fet, el futur equipament s’espera que pugui ser un nou atractiu turístic i, especialment, que dinamitzi el centre de la ciutat.Pel que fa a l’edifici, el soterrani es convertirà en la Galeria de la Ciència, un espai que ha d’acollir dues o tres exposicions temporals cada any. A la planta baixa hi haurà l’exposició permanent Els reptes de la ciència, un espai de networking, una cafeteria i una botiga tematitzada. La primera planta es dividirà en un auditori polivalent amb capacitat per a 140 persones i Descobreix, un espai per fomentar, de manera lúdica, el coneixement i l'educació científiques a través de petites exposicions, tallers, espais de descoberta, sala d’audiovisuals i racons de lectura, entre d’altres. A la segona planta se situarà l’espai Experimenta, amb activitats dirigides de tallers i, finalment, el terrat es condicionarà perquè pugui acollir recepcions i esdeveniments.L’edifici de l’antic Banc d’Espanya de Tarragona, situat a la Rambla Nova de la ciutat, ocupa una superfície de 2.700 metres quadrats repartits en tres plantes, als quals s’han d’afegir 1.000 metres quadrats del semisoterrani. L'edifici, d’estil neoclàssic, va ser construït l'any 1928 per l'arquitecte Joan de Zavala i Lafora. Està tancat des del 2003 i és de titularitat municipal des del 2010. Actualment està catalogat com a bé cultural d'interès local (BCIL).