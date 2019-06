Cues al Consell Comarcal per demanar la subvenció per pagar el lloguer

El període per presentar sol·licituds finalitza avui i, fins al moment, han presentat la corresponent documentació més de 1.300 persones

Actualitzada 06/06/2019 a les 20:17

«Porto més d’una hora de cua»

En els matins de les últimes setmanes s’han vist cues de persones a l’exterior de la seu del Consell Comarcal del Tarragonès. El motiu ha estat la gran afluència de persones que s’han dirigit a l’Oficina d’Habitatge per sol·licitar una subvenció destinada a pagar el lloguer de la casa. El període per presentar la corresponent documentació finalitza avui, divendres. Persones que han fet cua durant més d’una hora han expressat el seu malestar per la lentitud amb què han estat ateses, mentre que altres ho han acceptat com un mal menor i un fet habitual.Fonts del Consell Comarcal consultades per aquesta redacció van manifestar ahir que, des que va començar el període per presentar la sol·licitud, «han estat ateses més de 1.300 persones, només el matí del passat dimecres van ser un centenar, i només un dia no es va poder atendre a totes les persones que tenien el corresponent número, entre 3 i 4».Les mateixes fonts van reconèixer que «aquesta situació es produeix perquè els recursos del Consell Comarcal són els que són, però tot i això s’ha reforçat el servei». A més, van afegir que «l’edifici és petit, poden accedir-hi a l’interior un màxim de deu persones alhora, i per aquest motiu hi ha gent que s’ha d’esperar al carrer».La cua més significativa és la que es produeix a primera hora del matí, quan a les 8 es comencen a distribuir els números. No és fins a les 10 que comença l’atenció al públic. Des del Consell Comarcal es va informar que «l’horari és de 10 a 13 hores, però després continua la feina fent les pertinents tramitacions, estudi dels expedients i la introducció de les dades.Manuel va ser una de les persones que ahir van desplaçar-se fins a l’oficina del Consell Comarcal per tramitar la petició de la subvenció. «He arribat a les 10.20 minuts, són les 11.30 del matí i encara tinc diverses persones per davant», va dir, per apuntar que «hi ha molt de retard, però som moltes persones les que demanen l’ajuda». «Haurien d’agilitzar una mica els tràmits», va recalcar.Per la seva banda, Xusa, resident a Altafulla i que treballa al Vendrell, va explicar a aquesta redacció que «vaig anar al Consell Comarcal del Baix Penedès, perquè la convocatòria la fa la Generalitat, però em van dir que havia de venir a Tarragona per entregar els papers». «Acabo d’arribar i tinc quaranta persones per davant, però suposo que em podran atendre avui», va dir. Xusa va apuntar que «la tramitació hauria de ser més àgil i potser hauríem de poder presentar la documentació en un PDF». Rosana, que es trobava al seu costat, va comentar que «deu haver-hi cua perquè demà és l’últim dia per presentar la sol·licitud». Rosana, argentina resident a Salou, va comentar que «treballo sis mesos a l’any i aquesta ajuda em serveix per sobreviure». «Són les 11.28 hores i tinc quaranta-quatre persones per davant».També feia cua Sergio, qui era la primera vegada que demanava la subvenció. «Acabo d’arribar i veig una cua al carrer d’unes vint persones, però com tanquen a les 13 hores, tindré temps per fer la sol·licitud», va dir.