Aquests són tots els béns dels diputats i senadors per Tarragona

El Congrés dels Diputats publica a la seva pàgina web el patrimoni dels sis diputats i els quatre senadors tarragonins electes del 28-A

Actualitzada 06/06/2019 a les 21:53

Castellà, casa a Barcelona

Un Peugeot107, un BMW o un Renault Mégane. Els vehicles dels diputats i senadors tarragonins, així com el seu patrimoni, és ben variat. Alguns tenen un, dos o fins a tres vehicles mentre que altres no en tenen cap. Hi ha diputats que tenen diferents locals i habitatges en propietat i, d’altres, gairebé no posseïxen cap immoble. El Congrés dels Diputats i el Senat van publicar ahir la llista dels béns i el patrimoni dels representants polítics que van sortir elegits el passat 28 d’abril. Entre els sis diputats tarragonins, Josep Rull, de Junts per Catalunya, és el polític amb més béns immobles a càrrec seu. A través d’herències, Rull disposa d’un habitatge, un garatge i «altres immobles urbans». També és propietari del 33% d’un local, també heretat. Tot i que el 24 de maig, la mesa del Congrés va suspendre Rull i els altres tres diputats independentistes (Oriol Junqueras, Jordi Turull i Jordi Sánchez) en presó preventiva pel judici del procés, la cambra baixa publica també els béns de Rull. En comptes corrents, el líder independentista té uns 4.000 euros repartits en dos comptes. El sou de Rull és el més alt dels diputats de Tarragona. Cobra 65.000 euros com a «assessor» del Partit Demòcrata Català europeu.A les files d’ERC, Jordi Salvador repeteix com a diputat. Com en el cas del socialista Joan Ruiz, no figura el seu sou. Segons explica Ruiz, els polítics que ja eren diputats en la passada legislatura no han de publicar la seva renta i només han de posar en relleu els salaris externs a la cambra baixa. És el cas de la republicana Norma Pujol, que cobra 53.568 euros com a coordinadora Territorial de Joventut de les Terres d’Ebre. Nascuda a Flix, Pujol ha cobrat 6.915 euros per assistir a l’Ajuntament ebrenc.Sergio del Campo (Ciutadans) és el diputat més aficionat al món del motor. Del Campo declara que té un cotxe BMW 320D i una Motocicleta Suzuki GSF Bandit 650 F. La resta de polítics tenen vehicles de gama mitja com un Renault Mégane i un Peugeot 3008 (Pujol) que repeteix model de cotxe amb Rull, un Opel Zafra familiar (Salvador) i un Peugeot 107 i un Peugeot 307 de Ruiz. Ismael Cortés, d’En Comú Podem és el més auster pel que fa a possessió d’immobles i cotxes. No té cotxe ni tampoc cap habitatge. Té 4.700 euros al banc i ha cobrat 3.150 euros per un treball de consultoria i 30.000 més per una beca a Budapest.El que uneix a tots els diputats són els milers d’euros que gairebé tots deuen als bancs arran de la concessió d’una hipoteca o un préstec. Els més joves (Pujol, Cortés i Del Campo) no tenen pla de pensions mentre que Rull, Salvador i Ruiz, més grans, sí.Les comarques de Tarragona van escollir el passat 28 d’abril quatre senadors, dels quals tres d’Esquerra Republicana –Miquel Aubà, Laura Castel i Josep Rufà– i un del PSC –Santiago Castellà–. De la declaració de béns i rendes que han fet en el marc de la tretzena legislatura, destaca que, segons la informació aportada, el socialista Castellà no té cap habitatge a la ciutat de Tarragona i sí un a la de Barcelona, ni està en possessió d’un vehicle propi.Qui més propietats té és el republicà Rufà, que disposa del 50% d’un habitatge unifamiliar on resideix, dos més d’aquestes característiques no habitables i que estan per reformar, el 50% de dos garatges-magatzem procedents d’herència i un solar urbà en ple domini i també com a resultat d’una herència. Per contra, Rufà no declara cap vehicle propi.De la declaració de Miquel Aubà destaca que és propietari de dos cotxes, el més nou de l’any 2004 i el més antic del 2000, mentre que Laura Castell, qui ha estat escollida regidora d’ERC a l’Ajuntament de Tarragona en les eleccions del 26 de maig té un dièsel de l’any 2010, de la marca Opel Antara.