Alumnes de SPiSP creen dos projectes amb 3-D per a 'La Muntanyeta'

Assessorats per la Fundació SMART, estudiants de 3r i 4r d’ESO creen un suport per pintar i un dispositiu per jugar a boccia, un esport paralímpic

Actualitzada 06/06/2019 a les 20:31

L’Associació Provincial de Paràlisi Cerebral La Muntanyeta ahir estava d’enhorabona. Els residents van rebre dos regals que els facilitarà el dia a dia en les seves activitats: un suport per pintar i un dispositiu per practicar el boccia, un esport paralímpic que s’inspira en la petanca. Catorze alumnes de 3r i 4rt d’ESO de l’Institut Sant Pere i Sant Pau van elaborar aquests dos elements amb una impressora 3-D a través de l’assessorament de la Fundació Tarragona Smart Mediterranean City, impulsora del projecte, que s’emmarca en la iniciativa Projecte Hèlix d’Economia Circular que enguany encarava la segona edició.Els estudiants van visitar l’associació fa uns mesos per conèixer les necessitats dels residents. Una pilota de plàstic permet pintar a aquelles persones que tenen dificultat per agafar un llapis, retolador o objecte similar. Abans utilitzaven una pilota de tenis, però amb aquest invent els residents podran pintar amb més comoditat. Per altra banda, un canal de fusta encorbat d’un metre de llargada farà possible jugar al boccia. Projecte Hèlix persegueix crear elements que tinguin un benefici per la ciutat.El treball es va elaborar a l’institut, conjuntament amb Petits Enginyers, una cooperativa que organitza activitats de ciència i tecnologia a mida, en les quals s’impulsa als nens i joves a aprendre mitjançant l’experimentació, raonament i diversió. L’Hèlix és un primer pas cap a la transformació de la ciutat cap a la sostenibilitat, la reutilització i la reducció de residus, una aposta clara que marca una línia imprescindible en una ciutat intel·ligent, com és l’aprofitament màxim dels recursos disponibles.L’Associació La Muntanyeta va acollir el balanç i el resultat del projecte, una iniciativa pedagogia i social. Els residents de La Muntanyeta van poder provar els elements, davant dels alumnes d’ESO, que van poder presenciar la utilitat dels seus projectes en la realitat. Els estudiants hauran de fer alguns ajustos per perfilar algunes característiques del seus invents.