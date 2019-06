S'incendia un cotxe a Campclar

Una dotació dels Bombers de la Generalitat ha extingit el foc en prop de mitja hora

Un turisme BMV ha cremat la matinada d'aquest dijous, 6 de juny, al barri de Campclar de Tarragona. Els Bombers de la Generalitat s'han activat amb un únic vehicle terrestre i han apagat l'incendi en prop de mitja hora.L'avís del succés s'ha produït a les 4.48h, quan un particular ha alertat al telèfon d'emergències 112 que s'estava incendiant un cotxe de marca BMV al carrer Riu Corb, al barri tarragoní de Campclar. Els Bombers de la Generalitat s'han traslladat al lloc amb una dotació i en mitja hora han aconseguit apagar el foc. No hi ha hagut ferits.