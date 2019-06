Ricomà es mostra «molt optimista» sobre un acord pel canvi a Tarragona

El cap de llista d’ERC diu que té «sensacions molt bones» arran de les converses amb la resta de partits

Actualitzada 06/06/2019 a les 12:37

Els comuns neguen haver tancat cap acord i demanen paciència

Ballesteros, també optimista

L’alcaldable d’ERC a Tarragona, Pau Ricomà, assegura que les converses amb altres partits perquè donin suport a la seva investidura «avancen adequadament» i es mostra «molt optimista» que l’acord arribarà «pensant en Tarragona». En declaracions als mitjans després d’un ple extraordinari, Ricomà ha confirmat aquest dijous que estan parlant amb els comuns i que hi ha «sensacions molt bones» i les coses «van positivament bé». Tot i això, el candidat ha evitat entrat en detalls sobre les negociacions perquè «demanen dosis de tranquil·litat i de confiança mútua». A més, segons Ricomà els partits negocien des de les «dinàmiques de ciutat» i sense condicionants externs.El cap de llista d’ERC s’ha mostrat optimista i satisfet dels set regidors obtinguts el 26-M perquè «damunt la taula hi ha la voluntat del canvi expressada per la gent, que cada dia ens diu al carrer que hem d’arribar a un acord i pactar». Ricomà ha admès que li agradaria tancar un acord «aquesta tarda», però que es conformarà si l’entesa arriba «el dia 14 a les dotze de la nit o el dia 15 a les onze del matí» i servei «perquè Tarragona vagi millor». Segons el candidat republicà, s’han reunit amb «qui ens hem de reunir», però no amb les formacions «amb qui no hem de lligar res». L’aspirant a l’alcaldia necessita 14 vots -majoria absoluta- per ser investit.Per això, els dos regidors d’En Comú Podem Tarragona seran clau per decantar la balança cap a Ballesteros o Ricomà. De moment, la formació defuig els mitjans i ha obert un espai de reflexió interna. La setmana passada va constituir una comissió negociadora de caràcter temporal i executiu que vehicula reunions de caràcter formal amb els partits. En Comú Podem insisteix que, com a formació municipalista, prendrà la decisió que consideri millor «des de Tarragona i per la ciutat de Tarragona, a través de mecanismes participatius i radicalment democràtics».En un parell de piulades al seu compte de Twitter, la cap de llista d’En Comú Podem, Carla Aguilar-Cunill, ha negat aquest dijous al matí que hagin tancat un acord amb el PSC ni amb ERC. «No hem fet cap pacte ni acord amb ningú. Com vam explicar que faríem, aquesta setmana ens hem reunit formalment amb les dues formacions», ha assenyalat. Aguilar ha detallat que han parlat «de programa i de projecte de ciutat», i que «encara ens calen uns dies per valorar les possibilitats existents i decidir la millor opció per Tarragona». «Demanem paciència, ho volem fer bé», ha tancat.Per la seva banda, les dues regidores de la CUP de Tarragona ja van manifestar que facilitaran la investidura de Ricomà a canvi del compliment de cinc compromisos de mínims. Aquest dijous al vespre els anticapitalistes faran una assemblea oberta i no vinculant per tal de debatre sobre el paper que han de jugar en el proper mandat. L’altra formació imprescindible per possibilitar la investidura de Pau Ricoma és Junts per Tarragona, que compta amb tres seients al saló de plens. El seu cap de llista, Dídac Nadal, encara no ha manifestat públicament el suport al candidat republicà.Mentrestant, l’actual alcalde i candidat del PSC a la reelecció, Josep Fèlix Ballesteros, també s’ha mostrat optimista sobre les seves possibilitats de retenir l’alcaldia i ha demanat que no es doni res per tancat. El cap de llista socialista ha cridat a la prudència i ha avisat que «la precipitació no juga a favor de ningú». Els socialistes també van obtenir set regidors, però van ser la llista més votada i això permetrà que Ballesteros sigui investit alcalde si Ricomà no aconsegueix 14 vots. Per la seva banda, els dos regidors del PP i els quatre de Cs, manifestament contraris a investir un alcalde independentista, es mantenen en un discret segon pla.