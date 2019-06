Mauri: «Parlar de canvi climàtic és parlar d'economia circular»

La II Jornada Idea d’Ematsa remarca la necessitat de preservar els recursos naturals

Actualitzada 06/06/2019 a les 20:07

L’Economia lineal porta cap a l’esgotament dels recursos naturals, a la contaminació del medi ambient, a la pèrdua de biodiversitat i, com a resultat final, a la generació de residus. En canvi, l’economia circular condueix a la reducció de l’ús de recursos naturals i de residus, contribueix en la lluita pel canvi climàtic i aporta més innovació i competitivitat. Aquests són els eixos cap on treballen empreses com Ematsa i que aquest dijous s'han donat a conèixer a les II Jornades d’Idea. Entre altres, ha participat el geògraf i meteoròleg Francesc Mauri.«Parlar de canvi climàtic –ha remarcat Mauri– és parlar d’economia circular». «Al llarg de la història el planeta ens ha portat tota mena de canvis i, el clima, no és una excepció», ha dit, per afegir que «l’espècie humana no hi serà d’aquí a uns anys al planeta». Mauri ha comentat que «donem per fet que el petroli ha de ser car, però l’aigua barata». «Les nostres línies de treball són la reducció de la generació de residus i de l’ús de recursos naturals, per això és clau el paper que hi juga l’aigua de l’aixeta», ha dit Mauri.Per la seva part, el responsable d’enginyeria, projectes i invocació, d’Ematsa, José Molina, ha donat a conèixer dos projectes en què treballa l’empresa d’aigües. «Pel que fa a les energies renovables, s’està treballant en energia mini hidràulica i la solar fotovoltaica». «Pel que fa a l’energia fotovoltaica, es tradueix en la instal·lació de panels solars a les cobertes dels dipòsits de Sant Pere i Sant Pau i el dipòsit de Mas Panxe», ha dit Molina.