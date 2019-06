Los Glosters, 30 anys 'on the road'

La banda de pop 'mod' i 'beat' tarragonina celebra l’aniversari amb un concert a la Sala Zero

Actualitzada 05/06/2019 a les 21:02

Trenta anys a la carretera. Aquesta és la xifra que han assolit Los Glosters, la formació musical tarragonina formada per Ramon Cuenca, Puri Pedrola, Carles García i Evan Dedes. En aquestes tres dècades d’existència la banda, que va néixer sota el nom de Pirats, ha portat el seu pop sixties per escenaris de tot Catalunya i l’estat, així com també a la ciutat de Liverpool, on han actuat un parell de vegades.Una efemèride i una trajectòria d’aquesta magnitud no es poden deixar passar sense celebrar-les, i és per això que aquest pròxim dissabte, 8 de juny, Los Glosters oferiran un concert a la Sala Zero de Tarragona en el qual desgranaran una selecció dels temes que els han acompanyat durant aquests anys, sense oblidar les primeres cançons que van entonar sota la denominació dels Pirats. «En aquella primera banda fèiem més o menys el mateix que ara, però en català», recorda Ramon Cuenca. Tot i que van arribar a editar un LP, en aquells anys –finals dels anys vuitanta i principis del noranta–, en què es va viure l’esclat del Rock català, els Pirats no acabaven de trobar el seu lloc en els escenaris, fet que va comportar la conversió de la banda en Los Glosters, l’any 97. «Estàvem una mica fora de lloc, compartíem escenaris amb bandes com Sangtraït, però nosaltres teníem un so més poppy, llavors ja defensàvem la música dels seixanta. La nostra música tirava més per aquesta línia», explica el Ramon.Els anys següents, ja com a Glosters, la banda es va forjar una carrera musical en el món de la música pop mod i beat que ha arribat fins al dia d’avui en plena forma i amb un directe que ha portat el grup a sales de totes mides i formats. És precisament així, amb un directe en una de les sales que més els ha acomboiat, que la formació vol celebrar els 30 anys On the road. I ho farà amb un concert-festa Mod’s & Sixties a la Sala Zero de Tarragona, en què la banda estarà acompanyada de Miguel Zanon (guitarra) i Jorge Varela (teclat).El concert serà enregistrat, de manera que se n’editarà un vinil. En paral·lel, una productora el gravarà amb la intenció de que formi part d’un documental sobre els trenta anys de la banda.La festa serà presentada pel locutor de ràdio especialitzat en música Juan de Pablos, vell amic dels Glosters, que ja els ha acompanyat en més d’una ocasió. El concert de la Zero començarà a les 20h però una hora abans ja hi haurà a la sala els Dj NapoleonPincha & IsaacDeFerran. I la intenció, explica Ramon Cuenca, és que passades les onze de la nit la festa pugui seguir al Groove.Els Glosters expliquen que el lloc escollit per al concert, la Zero, té tot el sentit, ja que ells són fills del barri del Port. «Quan vam començar a assajar ho fèiem al carrer del Mar número 8, gairebé es podia traçar una línia amb la Zero, que està al carrer de Sant Magí. Sempre hem viscut al barri, així que tot queda a casa», admet el Ramon, que també assegura que, ara per ara, «tenen corda» per molts anys.