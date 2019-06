Les festes de SPiSP, sense confirmar per la falta d'un escenari

Segons Luis Trinidad, de l’entitat veïnal, l’alcalde en funcions «garantirà» les festes

Les festes del barri de Sant Pere i Sant Pau, que se celebren del 21 al 31 de juny, no estan assegurades. El president de l’associació Sant Pere i Sant Pau, Luis Trinidad, denunciava ahir al matí que no disposaven de l’empostissat (escenari) que facilita l’Ajuntament per organitzar les festes del barri. Fonts del consistori explicaven ahir que ja no disposaven de més escenaris i que la resta s’havien autoritzat a col·legis i diferents entitats per l’organització de festivals de final de curs i activitats festives com la revetlla de Sant Joan a la Plaça Corsini.«Els recursos són els que són», afirmava el regidor d’Espais Públics, José Luis Martín. Des de l’entitat veïnal, Trinidad assegurava ahir al vespre a Diari Més que l’alcalde Josep Fèlix Ballesteros li havia comunicat personalment que si Martin no trobava una solució, «garantirà» la celebració d’aquestes festes del barri més poblat de la ciutat on hi viuen uns 17.000 tarragonins. Martín també va comunicar a Trinidad que buscaria una solució. De moment, la celebració de les festes no està assegurada al 100%, tot i que el representant de l’associació de veïns es mostrava ahir al vespre més confiat en què des del consistori es trobarà una solució.El problema és la manca d’un escenari durant els primers dies de les festes a la plaça de la Sardana, concretament entre el 21 i el 24 de juny. La Brigada Municipal té 12 peticions per muntar escenaris a diferents punts de la ciutat. Des de l’Ajuntament lamenten que «per acumulació de peticions en les mateixes dates no es pot atendre» la sol·licitud dels veïns i informen que l’associació hauria d’haver demanat els permisos amb més temps d’antelació. «Les peticions s’atenen per ordre d’entrada i la de l’associació de veïns de Sant Pere i Sant Pau va entrar a la Brigada Municipal el passat dilluns, 3 de juny. L’Ajuntament de Tarragona estableix com a criteri que les peticions es facin amb un mínim d’un mes d’antelació», informa el consistori.«La Brigada Municipal ha retallat les mides dels escenaris que demanaven la majoria dels col·legis per, precisament, atendre més peticions», segueix el govern municipal , que també assegura que l’associació va demanar l’empostissat pel dia 19, però que «no era viable».