La Generalitat vol declarar BCIN la Casa Planells de Jujol a la Diagonal de Barcelona

L’edifici de l’arquitecte tarragoní és considerat l’últim d’estil modernista projectat a Barcelona

Actualitzada 06/06/2019 a les 10:52

Un arquitecte per descobrir

El departament de Cultura de la Generalitat ha proposat que es declari la Casa Planells, de Barcelona, obra de l’arquitecte modernista tarragoní Josep Maria Jujol, Ben Cultural d’Interès Nacional (BCIN), el màxim reconeixement patrimonial per a una obra arquitectònica a Catalunya. Jujol (1879-1949), qui va treballar durant dues dècades amb Antoni Gaudí i va deixar la seva empremta en obres com la Pedrera, la Casa Batlló o el Parc Güell, també a la capital catalana, va construir la Casa Planells el 1924, al número 332 de l’avinguda Diagonal, per encàrrec del contractista Evelí Planells, amb qui ja havia tingut relació en la construcció d’altres edificis.L’interés de la Generalitat per declarar BCIN la Casa Planells es va saber ahir, coincidint amb una exposició dedicada a Jujol que s’inaugura avui a Barcelona i que mostra una seixantena de dibuixos, la majoria originals, del Fons Jujol, a la seu del Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya (COAC). Enguany es commemora el 140è aniversari del naixement de l’arquitecte tarragoní i, amb aquest motiu, el COAC ha organitzat l’exposició Jujol i el dibuix. Per primera vegada es mostren tots els dibuixos que es conserven de la Casa Planells, considerat l’últim edifici modernista projectat a Barcelona i una de les obres més destacades de qui va ser arquitecte de Sant Joan Despí, Tarragona i Barcelona. La documentació que acompanya a les peces exposades al COAC, ordenada cronològicament, permet conèixer tot el procés de pensament que va dur a terme el també dissenyador tarragoní per desenvolupar el projecte.Josep Maria Jujol va contribuir a la posada al punt de Barcelona per a l’Exposició Universal de 1929, la qual cosa es mostra també en aquesta exposició, en la que s’incorporen els seus dibuixos del Pavelló del Vestit de la plaça d’Espanya, així com de la font monumental.L’exposició, comissariada per l’arquitecte Roger Subirà, no incorpora els dibuixos més coneguts de l’arquitecte ni tampoc les seves obres més rellevants, perquè «es pretenen recollir aquells esbossos i peces que millor mostren la seva singular personalitat», va dir. La mostra inclou obres de la seva etapa escolar, com un esbós d’un vitrall de la catedral de Notre-Dame.