La consellera de Cultura participa en l'acte del 75è aniversari de l'Arxiu Històric de Tarragona

Catalunya compta amb 313 arxius que donen servei a gairebé 1 milió d’usuaris

Actualitzada 06/06/2019 a les 16:34

La consellera de Cultura, Mariàngela Vilallonga, ha participat en l'acte de commemoració del 75è aniversari de l'Arxiu Històric de Tarragona, al qual ha assistit acompanyada del delegat del Govern a Tarragona, Òscar Peris. En aquest, Vilallonga ha destacat que «els arxius conserven la història gran i petita, i són una vacuna contra l’amnèsia i contra un fenomen més invisible i perillós encara: l’oblit induït que practiquen aquells que volen ocultar la realitat per tal de poder exercir un domini sobre els altres».Per a la consellera Vilallonga, l’Arxiu Històric de Tarragona, «com tants altres del nostre territori, fa la funció de rerepaís, i no només conserva i difon els múltiples fons i els posa a l’abast dels estudiosos, sinó que, a més, assisteix els altres municipis en l’àmbit del patrimoni documental».La visita de Vilallonga a aquest equipament tarragoní coincideix amb la Setmana Internacional dels Arxius, durant la qual els arxius catalans programen prop d’una seixantena d’activitats culturals a tot Catalunya per donar a conèixer aquests equipaments culturals garants de la conservació i preservació dels documents.Catalunya compta amb 313 arxius distribuïts arreu de Catalunya i té una ràtio d’1 arxiu per cada 23.773 habitants. La comarca on hi ha més arxius és el Barcelonès (90 dels 313), seguida de les que estan al seu entorn. Per ciutats, Barcelona (82) concentra el màxim nombre d’arxius, i a continuació se situen les altres tres capitals catalanes: Tarragona (12), Girona (11) i Lleida (8). El 78,6% dels arxius depenen d’administracions catalanes: el 32,6% depenen de la Generalitat de Catalunya; el 46% de l’Administració Local; l’1,3 % són estatals; el 8,3%, eclesiàstics, i l’11,8% restant té un altre tipus de titularitat.