Igualtat intensifica la lluita contra la violència sexual en espais festius

El consistori tarragoní prepara un protocol d’actuació que impliqui la ciutadania i les entitats que organitzen festes populars

Actualitzada 05/06/2019 a les 20:51

Pacte de Estat

Tarragona redobla els seus esforços per erradicar la violència de gènere en els entorns festius. L’Ajuntament treballa en l’elaboració d’un Protocol municipal d’actuació davant les violències sexuals que busca la implicació de la ciutadania i, sobretot, de les entitats de la ciutat que organitzen les festes populars per erradicar les actuacions sexistes.El consistori ha impulsat en els últims anys diverses iniciatives per lluitar contra aquesta xacra. El Protocol de Seguretat o el Protocol d’actuació davant violències masclistes en són un exemple. Des de 2016, la campanya Respecta’m, desplegada en les festes de Santa Tecla o Sant Magí, té l’objectiu de prevenir l’assetjament i apoderar a les dones i el seu entorn perquè denunciïn i se sancionin aquest tipus de conductes.Amb aquest nou protocol, que també està dirigit a l’àmbit festiu, l’Ajuntament persegueix una «millora qualitativa i que es complementi i coordini amb els altres recursos i serveis tècnics ja existents», expliquen fonts del Departament de Polítiques d’Igualtat del govern municipal. «El masclisme i les consegüents violències sexuals que es manifesten avui en dia a la nostra societat troben als espais festius un entorn on malauradament gaudeixen de més impunitat, invisibilització i normalització», asseguren des d’Igualtat.Els tècnics van començar a elaborar aquest pla a mitjans del maig passat i la previsió és que el procés es podria allargar entre uns 8 i 10 mesos. El treball estarà coordinat per l’Observatori Noctàmbules, un projecte feminista especialitzat en estratègies d’actuació comunitàries per combatre les violències sexuals en espais festius.El protocol vol promoure la «corresponsabilitat i poder implicar a la ciutadania i a les entitats que organitzen festes populars». El consistori convidarà les entitats perquè transmetin els seus punts de vista i ofereixin propostes per elaborar l’expedient. També emplacen a totes les persones que visquin o freqüentin espais festius a Tarragona.El nou protocol s’elabora amb els fons del Pacte d’Estat contra la violència de gènere, que a Tarragona consisteix en una subvenció de 24.000 euros. Amb aquests recursos, Igualtat ampliarà la campanya Respecta’m que canviarà el seu missatge per «incidir d’una manera més directa sobre la violència masclista» i que es presentarà aquest juny. La campanya també es va desplegar durant els Jocs Mediterranis, quan el consistori va repartir material informatiu als 3622 esportistes.A través del Pacte d’Estat contra la violència masclista, Igualtat forma 30 professionals de l’àmbit de la salut i els serveis socials com educadors, personal d’atenció primària, i treballadors socials perquè «prenguin consciència dels rols i estereotips de gènere que configuren i defineixen la nostra realitat». Els agents de la Guàrdia Urbana, que l’any passat van rebre formació en prevenció de conductes sexistes, enguany faran formació sobre perspectiva LGTB.