Es graduen els primers estudiants amb discapacitat cognitiva de la URV

La matrícula per a la segona edició del curs universitari obre el 10 de juny

Actualitzada 06/06/2019 a les 18:04

Els 15 estudiants del Curs d’orientació professional per a la inserció sociolaboral (Inserlab), el primer a la URV per a persones amb discapacitat cognitiva, s’han graduat després de superar més de 300 hores lectives. En un acte al castell de Vila-seca, els responsables de l’ensenyament i la rectora, María José Figueras, van lliurar-los el certificat que ho acredita. El proper curs 2019-20 serà el torn de nous estudiants, després que la Fundació ONCE hagi tornat a seleccionar la proposta de la URV per al seu Programa Operatiu Ocupació Juvenil, amb el suport del Fons Social Europeu.Així, 15 estudiants més amb discapacitat cognitiva d’entre 18 i 29 anys i inscrits al Fons de Garantia Juvenil podran formar-se a la Universitat. Les inscripcions seran obertes a partir del proper 10 de juny i fins al 5 de juliol al web de la FURV. La novetat principal serà que faran 40 hores de pràctiques en serveis de l’administració i en empreses. A més a més, comptaran tant amb la mentoria d’estudiants de grau de la URV com amb estudiants de la primera edició del curs Inserlab.