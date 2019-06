Entrega dels Premis Fòrum Comerç amb el ritme de Queen i The Beatles

L’alcalde Josep Fèlix Ballesteros va cedir el torn del discurs de clausura a Elvira Ferrando, de qui va dir «ha estat un orgull treballar amb ella»

Actualitzada 05/06/2019 a les 22:13

El Palau de Congressos va viure ahir a la nit la festa d’entrega dels Premis Fòrum Comerç Tarragona, en la que ha estat la segona edició d’aquesta convocatòria organitzada per la regidoria de Comerç de l’Ajuntament, amb la col·laboració de PIMEC Comerç Tarragona i la Cambra de Comerç. La convocatòria també ha comptat amb el patrocini de l’Autoritat Portuària.La festa es va iniciar amb la mítica Pretty Woman de Roy Orbison i el ball d’una vintena de noies del grup Soul Dance, amb quatre d’elles portant grans bosses de compra, a la qual van seguir dues peces de Queen. Més tard, la música va arribar de la mà del grup Tribut The Only Beatles, que va animar una jornada festiva dedicada íntegrament al món del comerç de la ciutat de Tarragona.La presentadora de l’acte la periodista Montse Adan, va anunciar, poc després de la intervenció de les noies de Soul Dance, que l’alcalde en funcions, Josep Fèlix Ballesteros, qui havia de clausurar la festa de l’entrega de premis, va demanar trencar el protocol. El motiu, «cedir el meu torn a la tinent d’alcalde Elvira Ferrando». Ballesteros va dir que «he alterat l’ordre de l’acte perquè vull que el tanqui l’Elvira, com a reconeixement a la feina extraordinària que ha fet i a la qual estimo molt». «Ha estat un orgull haver compartit aquests darrers anys de patiment, d’èxit i de carilló amb ella», va dir un Ballesteros emocionat. La festa va continuar amb l’entrega dels premis i reconeixements a prop d’una cinquantena de comerços i entitats de la ciutat, uns guardons dividits en quatre categories. Entre altres, es va fer entrega d’un reconeixement especial a Eduard Boada, en la categoria d’Establiment Emblemàtic. També, al Gremi d’Artesans Pastissers de Tarragona, a Roba Amiga i al Grup Sirvent. En la categoria Millor Campanya Comerç Solidari, els guardonats van ser Comerciants Via T, El Far Cooperatiu-Fundació Topromi, Fundació Estela-Xarxa Santa Tecla, Associació de Comerciants i Empreses de Tarragona Ponent i Associació Centre Comercial la Vall de l’Arrabassada. La festa va finalitzar amb una foto de família, amb els premiats a l’escenari.