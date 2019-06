Dos detinguts per robar en botigues de roba del Parc Central en un mateix dia

Un dels arrestats, una dona de 50 anys, també tenia pendent una ordre de crida i cerca i ja havia estat detinguda 18 vegades per fets similars

La Guàrdia Urbana de Tarragona va detenir ahir dimecres dues persones per delicte de furt lleu per robar en botigues de roba del Parc Central, ubicat a l’avinguda Vidal i Barraquer de Tarragona. Tots dos fets es van produir al migdia i es dona el cas que un dels arrestats, una dona de 50 anys, també tenia una ordre de crida i cerca i ja havia estat detinguda per fets similars en fins a 18 ocasions.El primer arrest es va produir quan un vigilant d’un establiment de roba d’aquest centre comercial va avisar al cos policial que tenia retinguda una dona que hauria comès un furt lleu. Quan els agents van arribar al lloc dels fets van identificar la presumpta lladre, de 50 anys, i van constatar que tenia pendent una ordre de cerca i detenció dictada pel jutjat d'instrucció número 3 de Tarragona per un altre delicte de furt. A més, ha estat detinguda 18 vegades per fets similars des del 2008.El mateix migdia, un altre vigilant també d’una botiga de roba del Parc Central va alertar a la Guàrdia Urbana que havia retingut un home que hauria intentat robar uns pantalons texans valorats en 39,95 euros. L’home, de 49 anys, no va poder aportar cap adreça ni tampoc oferia garanties de presentar-se al jutjat, motiu pel qual va ser detingut.Per altra banda, la Guàrdia urbana va denunciar ahir un home de 49 anys com a presumpte autor d'un delicte de furt per presumptament robar a l’interior d’un vehicle.Els fets van succeir a les 9h, quan una patrulla que circulava per la Via Augusta va ser requerida per un ciutadà que havia observat un home que estava intentat obrir diferents vehicles estacionats a la via pública.Instants després els agents van localitzar l'individu sospitós al costat d'un turisme amb la porta i la guantera oberta. L'home no va poder acreditar la titularitat del telèfon mòbil que duia a sobre, ni tampoc d’una tapa metàl·lica de registre d’aigua ni de la bicicleta amb què es desplaçava, objectes que van ser comissats.