Detenen a dues persones per tràfic de drogues a Tarragona i Alcalà de Chivert

Els arrestats utilitzaven un pis de Sant Pere i Sant Pau per intercanviar les substàncies

Actualitzada 06/06/2019 a les 15:44

Dues persones de 39 i 53 anys han estat detingudes a Tarragona i Alcalà de Chivert com a presumptes autors d'un delicte contra la salud pública. La Guàrdia Civil va incautar més de 600 grams de cocaïna, 350 grams d'haixix, 40 grams de cànnabis i 6.100 euros en bitllets.L'actuació es va desenvolupar arran de les investigacions derivades d'una operació que es va realitzar a finals del 2017, on es va desarticular una organització criminal que distribuïa droga a diverses ciutats de la Plana Baixa de Castelló. Els arrestats utilitzaven el mètode denominat com 'telecoca', que consisteix en la distribució directa de substàncies estupefaents als domicilis dels consumidors.En aquesta primera operació, es van detenir quatre persones per delictes de pertinença a organització criminal i de tràfic de drogues, així com a la confiscació de diverses quantitats de substàncies estupefaents, diners en metàl·lic i vehicles d'alta gamma. Els agents van acreditar que un dels detinguts mantenia contacte amb el proveïdor de les substàncies estupefaents, sense arribar a la seva identificació en la primera fase de l'operació.La Guàrdia Civil van continuar amb les investigacions fins a identificar al principal proveïdor de la droga, el qual repartia grans quantitats de cocaïna a la província de Tarragona, i que posteriorment ladistribuiria als mitjans i petits traficants de la zona de la Plana Baixa de Castelló. L'home feia viatges de forma regular, entre Tarragona i Castelló per transportar les substancies estupefaents.Els agents van descobrir que aquesta persona efectuava transaccions de droga en un domicili del barri de Sant Pere i Sant Pau de Tarragona.La Guardia Civil va interceptar el vehicle d'aquesta persona a Alcacá de Chivert, quan es dirigia cap al seu domicili situat a Moncofar. Després de realitzar un registre de l'interior del turisme, van trobar un paquet amb una substància en pols de color blanc que, aplicat el reactiu, va donar positiu en cocaïna i el pes aproximat de la qual rondava els 610 grams. L'home de 53 anys va quedar arrestat per un delicte contra la salut pública.A més a més, els agents van realitzar un registre al barri de Sant Pere i Sant Pau en l'habitatge on el detingut realitzava les compres de les substàncies estupefaents regularment. Allí van confiscar un total de 350 grams d'haixix, 40 grams de cànnabis, 6.100 euros en bitllets i una bàscula de precisió de grans quantitats. A més, es va detenir un home de 39 anys com a suposat autor d'un delicte de tràfic de drogues, per ser el proveïdor de la droga en grans quantitats del primer detingut.En aquesta segona fase de l'operació, s'ha aconseguit desarticular diversos graons de venda de droga, culminant la investigació amb la desarticulació tant dels punts de venda directa de drogues de la comarca com dels seus proveïdors. Les diligències instruïdes han estat lliurades a la disposició del Jutjat d'Instrucció número 1 de Vinaròs, el qual ha decretat presó per a un dels dos detinguts.