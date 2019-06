Condueix amb el seu nadó als braços a Tarragona i ho publica a les xarxes socials

El jove, de 22 anys, circulava sense carnet per pèrdua de punts i ja havia estat detingut per furt de vehicle

Actualitzada 06/06/2019 a les 15:15

La Guàrdia Urbana de Tarragona ha obert diligències judicials a un veí de Tarragona de 22 anys per conduir de forma negligent amb el seu nadó als braços. El jove ha estat enxampat després que publiqués diversos vídeos a les seves xarxes socials, a partir dels quals els agents van poder identificar l’autor dels fets. El cas ja es troba en mans de la fiscalia.El presumpte infractor havia publicat a les seves xarxes socials dos vídeos, els passats mesos de març i abril, on se'l veia circulant amb un nadó de pocs mesos damunt seu, despert i sense cap mena de sistema de retenció infantil.Agents de la Guàrdia Urbana van analitzar els vídeos i tota l’activitat del sospitós a la xarxa. A través d’aquestes indagacions van poder identificar les zones on estaven enregistrats els vídeos i l'autor dels fets. També es va confirmar que el nadó que apareixia a les imatges era el seu fill.A més, tot apunta que durant aquests mesos el jove conduïa amb un permís no vigent per pèrdua de punts, motiu pel qual ha estat denunciat. Pel que fa als antecedents policials, el 2017 ja va ser detingut per un furt de vehicle.La Guàrdia Urbana de Tarragona va presentar denuncia i el cas es troba ara investigat per la Fiscalia. Paral·lelament, s’ha informat dels fets als Serveis Socials municipals i els serveis territorials d'Atenció a la Infància i l'Adolescència de la Generalitat.