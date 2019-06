10 Anys de Tarragona Estiu Camp

El campus del Club Bàsquet Tarragona està d’enhorabona amb un aniversari que el consolida

Actualitzada 05/06/2019 a les 22:00

Esport i lleure

TEC English

El campus d’estiu del Club Bàsquet Tarragona compleix deu anys i ho fa amb molt bona salut. Any rere any, els nens i nenes que han participat al TEC han fet créixer aquest campus fins a fer-lo un dels referents a la ciutat. Quan les escoles fan sonar la campana per última vegada i tanquen portes fins al setembre, és el torn per al Tarragona Estiu Camp.El Col·legi Sant Pau, escenari del TEC des del primer dia, canvia les aules pel pati i torna a omplir-se de nens i nenes disposats a mostrar les seves habilitats en els diferents esports que conformen el campus i, fins i tot, a delectar tothom amb les seves dots artístiques; de manualitats i de ball.El campus del CBT no podria tenir un millor marc per portar-lo a terme, el Col·legi Sant Pau. Al centre de Tarragona i en un indret privilegiat, les muralles romanes són testimonis edició rere edició de tots aquells joves que acudeixen per gaudir d’un estiu diferent i fer noves amistats. D’això tracta el Tarragona Estiu Camp, de passar-ho bé i de forjar nous vincles amb persones amb les mateixes inquietuds.El TEC és molt més que un campus d’estiu, en el que la seva base és l’esport. La promoció de l’activitat física és un dels principals objectius dels organitzadors del TEC, per això les opcions esportives són diverses: bàsquet, futbol, atletisme o multiesport. Però l’oferta del TEC no acaba aquí, també el dance hi té un paper molt important i és una de les opcions més dinàmiques i distretes que ofereix el Tarragona Estiu Camp. Les actuacions grupals que mostren els nens i nenes en finalitzar alguna de les jornades o en finalitzar el campus són dels records més entranyables que s’emporten tots els seus participants, tant els joves com els adults.A banda de la oferta esportiva que es realitza al TEC, el campus també ofereix una sèrie d’activitats fora de les instal·lacions del Col·legi Sant Pau que amplien el coneixement que els nens i nenes tenen de la ciutat, mentre ho descobreixen d’una manera distesa.L’edició del TEC 2019 presenta una gran novetat, el TEC English, a càrrec de l’acadèmia d’anglès English Tarragona. El Tarragona Estiu Camp es reinventa en la seva desena edició i ofereix practicar i millorar l’anglès a tots els seus participants, de la mà de l’acadèmia d’anglès English Tarragona, que compta amb professorat nadiu i altament qualificat. El TEC English oferirà moltes activitats, entre elles, ioga en anglès i pel·lícules infantils i juvenils.El Tarragona Estiu Camp compta amb monitors i monitores experimentats, i també amb alguna cara coneguda com la de Dani Martínez, exjugador del Club Bàsquet Tarragona i actualment competint a LEB Or, que assumirà les tasques de la coordinació del bàsquet durant el campus d’estiu.Les inscripcions per al TEC 2019 segueixen obertes i es poden formalitzar a www.tarragonaestiucamp.cat